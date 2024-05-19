علماء يبحثون عن أدوية تجعلك تفقد الوزن مثل أوزمبيك.. لكن تحافظ على العضلات

مع أن فقدان الوزن السريع حلم أصبح سهل التحقق مع أدوية فقدان الوزن الجديدة، مثل أوزمبيك Ozempic -الذي هو بالأصل لعلاج السكري من النوع الثاني- وويجوفي Wegovy ومونجارو Mounjaro، إلا أنها تأتي مع مشكلة خطيرة وهي تسببها بفقدان كبير للعضلات.

وتنخفض كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن السريع، مما يقلل من قوة العضلات ويخفض معدل الأيض أثناء الراحة مما يجعل الشخص يمكنه أن يكتسب الوزن لاحقا بشكل أسرع. ويؤدي تقييد السعرات الحرارية وتقليل الغذاء إلى فقدان في كتلة العظام مما قد يزيد من خطر الكسور.

ويمكن أن تساعد جرعات إنقاص الوزن الجديدة المرضى على تقليل الوزن أكثر من أي دواء من قبل. والآن يسارع صانعو الأدوية إلى حل مشكلة أخرى، وهي التأكد من احتفاظ الناس بعضلاتهم حتى أثناء التخلص من الدهون، وفقا لتقرير في بلومبيرغ.

السباق على العلاجات المحتملة يتسارع. أصدرت شركة ريجينيرون الدوائية Regeneron Pharmaceuticals Inc. مؤخرا بيانات تظهر أن مزيجها من الأجسام المضادة عزز العضلات لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين. وافقت شركة إيلي ليلي Eli Lilly & Co. على إنفاق ما يصل إلى 2 مليار دولار العام الماضي لإنشاء شركة ناشئة تحتوي على عقار تجريبي يهدف إلى تقليل الدهون مع الحفاظ على العضلات.

بعض الأطباء متشككون، إذ يقولون إن فقدان الوزن أمر بالغ الأهمية للعديد من المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، حتى لو فقدوا العضلات إلى جانب الدهون.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على العضلات يعد هدفا مغريا لشركات الأدوية التي فاتتها الجيل الأول من علاجات السمنة، وتسعى إلى الحصول على موطئ قدم في هذا المجال سريع النمو والمربح.

زيباوند

في الوقت الحالي، يعد ويجوفي من شركة نوفونورديسك وزيباوند Zepbound من شركة إيلي ليلي من العلاجات الرائدة في سوق فقدان الوزن الذي يمكن أن ينمو إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات غولدمان ساكس Goldman Sachs. لكن كلا الشركتين تدرسان أيضًا علاجات لمساعدة المرضى على الاحتفاظ بالعضلات أثناء فقدان الوزن.

وقالت جينيفر لينج، العالمة الرائدة في شركة أمرا ميديكال إيه بي AMRA Medical AB، وهي شركة سويدية تستخدم فحوصات الجسم لدراسة تكوين العضلات: "يمكننا أن نجعل الناس يفقدون الوزن، والآن هي الخطوة التالية".

وقالت لينج، إنه مثل السمنة، فإن ضمور العضلات – فقدان كتلة العضلات الهيكلية ووظيفتها – كان منذ فترة طويلة اضطرابًا تم تجاهله. وعادة ما يرتبط بالشيخوخة، على الرغم من أن الأمراض المزمنة مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية والسكري يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا.

عندما يفقد الأشخاص الوزن بسرعة كبيرة، سواء عن طريق أدوية السمنة أو جراحة السمنة، فقد يواجهون خطرا أكبر لفقدان العضلات بشكل غير صحي. وإذا توقفوا عن استخدام الأدوية واستعادوا الوزن، فإنهم يخاطرون بإضافة نسبة أعلى من الدهون مرة أخرى، وهو تأثير يمكن أن يضعف الجسم بمرور الوقت.

وقال جورج يانكوبولوس، كبير المسؤولين العلميين في شركة ريجينيرون، إن هذه الظاهرة متجذرة في قدرة الجسم على مداهمة عضلاته للبقاء على قيد الحياة خلال فترات المجاعة. يساعد التقييد الشديد للسعرات الحرارية على تحفيز إنتاج الميوستاتين Myostatin، وهو البروتين الذي يعيق نمو العضلات.

فئران شوارزنيجر

في تسعينيات القرن العشرين، اكتشف العلماء كيفية تعطيل الجين الذي يصنع الميوستاتين في الفئران؛ أطلق يانكوبولوس على القوارض الناتجة اسم "أرنولد شوارزنيجر الصغير".

على الرغم من أن الشركات حاولت منذ فترة طويلة استهداف الميوستاتين لعلاج اضطرابات هزال العضلات، إلا أن إثبات أنه يمكن أن يفيد المرضى كان تحديا، حسبما قال يانكوبولوس في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام.

لكنه قال إن المرضى الذين يفقدون كتلة العضلات بأدوية إنقاص الوزن يمكن أن يشكلوا "كارثة على الصحة العامة"، وهي كارثة قد تخفف منها أدوية الاحتفاظ بالعضلات.

تقوم شركة ريجينيرون بتجنيد مئات المتطوعين لاختبار نوعين مختلفين من الأجسام المضادة التي من المحتمل أن تعزز العضلات – والتي يتم جمعها معًا، في بعض الحالات، مع ويجوفي.

تقوم شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية حاليًا باختبار الأدوية على متطوعين أصحاء. وبحلول منتصف العام، من المتوقع أن تكون قادرة على تجنيد أول المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وفي دراسة صغيرة، شهدت النساء بعد انقطاع الطمث، اللاتي لا يعانين من السمنة المفرطة، زيادة في حجم عضلات الفخذ بعد تناول مزيج المخدرات التجريبي، حسبما قال ريجينيرون في المؤتمر الأوروبي للسمنة في البندقية في 12 مايو/أيار الجاري.

ضمور العضلات

الآثار الجانبية هي مصدر قلق محتمل: قال دينكو جونزاليس تروتر، قائد التجربة، والمدير التنفيذي للتصوير في ريجينيرون، إن شركة ريجينيرون قامت فقط بتجنيد النساء بعد انقطاع الطمث في الجزء الأول من التجربة الصغيرة بسبب احتمالية تسمم الأجنة. وقالت ريجينيرون في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الدراسات المستمرة ستعمل أيضًا على تجنيد الرجال وستساعد في توضيح مواصفات سلامة الأدوية.

وللتحرك بسرعة أكبر، تتجه بعض الشركات إلى الأدوية التي تم تطويرها في الأصل لعلاج اضطرابات أخرى. قالت شركة الأدوية السويسرية روشي هولدينغ إي جي Roche Holding AG إنها ترى إمكانية الجمع بين دواء تجريبي لضمور العضلات وعقار آخر.

وتختبر شركة إيلي ليلي فرضية مماثلة: تخطط الشركة لدراسة دواء زيباوند لإنقاص الوزن مع علاج أظهر نتائج واعدة في منع ضمور العضلات لدى كبار السن.

بشكل منفصل، تقوم شركة إيلي ليلي بالفعل باختبار عقار يسمى بيماجراماب Bimagrumab لمعرفة ما إذا كان يحفز فقدان الوزن مع الحفاظ على العضلات.

قال كبير المسؤولين العلميين، دان سكوفرونسكي، للمستثمرين في أبريل/نيسان الماضي: "أملنا هو رؤية زيادة في نسبة الكتلة الخالية من الدهون إلى الكتلة الدهنية".

قال رئيس التطوير مارتن هولست لانج هذا الأسبوع إن شركة نوفو نورديسك تقوم بعملها المبكر على المركبات التي يمكن أن تحافظ على العضلات. ومع ذلك، فقد عارضت شركة نوفو نورديسك أيضًا فكرة أن فقدان العضلات الذي شوهد مع ويجوفي أمر غير صحي. وقال لانج إن حوالي 35% من الوزن المفقود بسبب الدواء قد يكون عبارة عن كتلة الجسم النحيلة، وهي نسبة وصفها بأنها "طبيعية".

هناك بالفعل طريقة واحدة مثبتة للحفاظ على المزيد من العضلات أثناء فقدان الوزن: ممارسة الرياضة. في دراسة دنماركية أجريت على عقار ساكسيندا Saxenda الأقدم من شركة نوفو نورديسك، فقد المرضى الذين مارسوا التمارين الرياضية ضعف كمية الدهون في الجسم مقارنة بأولئك الذين تناولوا ساكسيندا وحده. الأشخاص الذين تناولوا الدواء دون ممارسة التمارين الرياضية لم يفقدوا بالضرورة وزنًا أقل، لكنهم كانوا أكثر عرضة لفقدان العضلات والدهون.

كتلة العضلات

وقال سيجني توريكوف، الأستاذ بجامعة كوبنهاجن الذي قاد الدراسة، التي دعمتها مؤسسة نوفو نورديسك، إن بناء العضلات يمكن أن يساعد أيضًا في منع المرضى من استعادة الوزن بالسرعة نفسها إذا توقفوا عن استخدام الأدوية. وذلك لأن زيادة كتلة العضلات ترتبط بمعدل أيض أعلى.

ويشير أطباء آخرون إلى أنه على الرغم من أهمية كتلة العضلات، إلا أن مدى قدرة المرضى على استخدام عضلاتهم في الحياة اليومية هو أمر أساسي.

قال شون وارتون، المدير الطبي لكلية وارتون: "إذا كان وزنك 175 كيلوجرامًا (أو 386 رطلاً) وتحتاج إلى دواء، فأنت قلق بشأن فقدان كتلة العضلات، لكن الشيء الأساسي لديك هو أنك قلق بشأن بقائك على قيد الحياة".

وأضاف "لا تستطيع صعود الدرج؟ لدي شعور بأن الشخص سيكون قادرا على صعود تلك السلالم بشكل أفضل بكثير بمقدار 50 كيلوغراما، حتى مع فقدان كتلة العضلات".