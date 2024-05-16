حقنة لإنقاص الوزن تخفض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب

يتوقع أن يُحدث سيماغلوتايد، المعروف أيضا باسم أوزمبيك (Ozempic) أو ويجوفي ( Wegovy)، نقلة في علاجات أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لنتائج دراسة حديثة.

وأجرى الباحثون الدراسة بدعم من شركة نوفو نورديسك -المنتجة للعقار- وعرضت نتائجها في المؤتمر الأوروبي للسمنة في البندقية الذي انعقد في الفترة ما بين 12-15 مايو/ أيار وكتبت عنها صحيفة التايمز البريطانية.

واشتملت الدراسة على 17604 شخص يعانون من أمراض القلب أو عانوا سابقا من سكتة دماغية أو نوبة قلبية وتزيد أعمارهم عن 45 سنة. جميع المشاركين كانوا يعانون من الوزن الزائد أو السمنة، دون أن يعاني من مرض السكري. تم إعطاء نصف المرضى حقنة أسبوعية من الدواء فيما حصل النصف الثاني على حقنة أسبوعية من البلاسيبو (دواء وهمي). وامتدت الدراسة لفترة ثلاثة سنوات وأربعة أشهر.

ووجدت الدراسة أن دواء سيماغلوتايد يقلل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بنحو 20%، حتى لو لم يفقد الناس الوزن.

وقد تم الترحيب بالنتائج باعتبارها أكبر إنجاز طبي منذ إدخال أدوية الدهنيات الشهيرة بالستاتينات في التسعينيات.

وقال المؤلف البروفيسور جون دينفيلد، من جامعة كوليدج لندن، إنه من الواضح أن الأدوية "تستهدف البيولوجيا الأساسية للأمراض المزمنة" بشكل مستقل عن تأثيرها على فقدان الوزن. وهذا يشير إلى أنه يمكن استخدامها لعلاج العديد من الحالات غير السمنة والسكري، وهو كل ما تمت الموافقة عليه حاليا. ويبدو أن هذا يثبت أنه بالإضافة إلى قمع الشهية، تستهدف الأدوية الآليات البيولوجية الأساسية مثل الالتهاب، المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

وقال دينفيلد: "قد تشمل هذه الآليات البديلة تأثيرات إيجابية على نسبة السكر في الدم أو ضغط الدم أو الالتهاب، بالإضافة إلى تأثيرات مباشرة على عضلة القلب والأوعية الدموية، أو مزيج من واحدة أو أكثر من هذه."

يعد سيماغلوتايد، الذي تصنعه شركة نوفو نورديسك، من الأدوية المضادة للسمنة التي تعمل عن طريق محاكاة هرمون الببتيد الشبيه بالجلوكاجون 1 (Glucagon-like peptide 1).