صحة

في يوم الصحة العالمي.. الجزيرة تفتح الباب للأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية للمشاركة في صناعة المحتوى الطبي

Young arab doctor surgeon woman over isolated background smiling and looking at the camera pointing with two hands and fingers to the side. Medical personnel pointing to copy space
رسالة الجزيرة صحة هي توفير محتوى طبي محترف ومفيد للجمهور العربي، وحمايته من المغالطات (شترستوك)
7/4/2024-|آخر تحديث: 7/4/202401:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يحتفل العالم اليوم الأحد 7 أبريل/نيسان 2024 بيوم الصحة العالمي، وبهذه المناسبة تفتح الجزيرة المجال للأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية للمشاركة في صناعة المحتوى الطبي.

وضمن جهود (الجزيرة صحة) ومنصاتها الرقمية لتقديم المعلومة الموثوقة والوصول للجمهور العربي في منطقتنا العربية والعالم، نعمل في الفترة القادمة على توسيع قائمة المشاركين والمساهمين في تقديم المعلوم الطبية والصحية من الأطباء والمتخصصين.

ورسالتنا هي توفير محتوى طبي محترف ومفيد للجمهور العربي، وحمايته من المغالطات.

وللمهتمين يرجى تعبئة النموذج أسفل بالمعلومات التالية، ومنها السيرة الذاتية ومعلومات الاتصال، ونسخ من الشهادات العلمية والعضويات، ضمن إجراءاتنا في التحقق.

وسيقوم فريق (الجزيرة صحة) بمراجعة البيانات المرسلة والتواصل مع الأطباء والمتخصصين ضمن المواضيع التي تهم جمهورنا العربي.

رابط نموذج المشاركة كضيف ومساهم في محتوى الجزيرة صحة

المصدر : الجزيرة + وكالات