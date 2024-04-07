في يوم الصحة العالمي.. الجزيرة تفتح الباب للأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية للمشاركة في صناعة المحتوى الطبي

يحتفل العالم اليوم الأحد 7 أبريل/نيسان 2024 بيوم الصحة العالمي، وبهذه المناسبة تفتح الجزيرة المجال للأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية للمشاركة في صناعة المحتوى الطبي.

وضمن جهود (الجزيرة صحة) ومنصاتها الرقمية لتقديم المعلومة الموثوقة والوصول للجمهور العربي في منطقتنا العربية والعالم، نعمل في الفترة القادمة على توسيع قائمة المشاركين والمساهمين في تقديم المعلوم الطبية والصحية من الأطباء والمتخصصين.

ورسالتنا هي توفير محتوى طبي محترف ومفيد للجمهور العربي، وحمايته من المغالطات.

وللمهتمين يرجى تعبئة النموذج أسفل بالمعلومات التالية، ومنها السيرة الذاتية ومعلومات الاتصال، ونسخ من الشهادات العلمية والعضويات، ضمن إجراءاتنا في التحقق.

وسيقوم فريق (الجزيرة صحة) بمراجعة البيانات المرسلة والتواصل مع الأطباء والمتخصصين ضمن المواضيع التي تهم جمهورنا العربي.

رابط نموذج المشاركة كضيف ومساهم في محتوى الجزيرة صحة