العالم يحتفل بيوم الصحة العالمي لعام 2024 تحت شعار صحتي حقي

يحتفل العالم اليوم الأحد 7 أبريل/نيسان بيوم الصحة العالمي، وشعاره لهذا العام 2024 هو "صحتي حقي".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان على موقعها الإلكتروني إن التهديدات المحدقة بحق ملايين الأشخاص في الصحة تتزايد في جميع أنحاء العالم، وتلوح في الأفق أمراض وكوارث تسبب الوفاة والعجز، وتدمر النزاعات حياة الأفراد وتسبب الموت والألم والجوع والضوائق النفسية.

وأضافت أن حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى أزمة المناخ ويسلبنا في الوقت ذاته حقنا في استنشاق الهواء النقي، إذ إن تلوث الهواء الداخلي والخارجي يسبب وفاة فرد واحد كل 5 ثوان.

وقد خلص مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع إلى أن الحق في الصحة باعتباره من حقوق الإنسان يحظى بالاعتراف في دساتير ما لا يقل عن 140 بلدا. ومع ذلك، لا تسن البلدان ولا تطبق قوانين تكفل حق سكانها في الحصول على الخدمات الصحية. وهذا يؤكد أن ما لا يقل عن 4,5 مليارات شخص -أي أكثر من نصف سكان العالم- لم يستفيدوا بالكامل من الخدمات الصحية الأساسية في عام 2021.

وللتصدي لهذه الأنواع من التحديات، اختير ليوم الصحة العالمي لعام 2024 موضوع "صحتي، حقي".

واختير موضوع هذا العام للدفاع حق كل شخص في أي مكان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات، فضلا عن مياه الشرب المأمونة والهواء النقي والتغذية الجيدة والسكن الجيد والعمل اللائق والظروف البيئية الملائمة، والتحرر من التمييز.