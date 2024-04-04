ما أسباب الشعور بوخز في الرأس؟
قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي إن الشعور بوخز في الرأس له أسباب عديدة، على رأسها الصداع باختلاف أنواعه، مثل: الصداع العنقودي، والصداع التوتري، والصداع النصفي.
وأوضحت الجمعية أن سبب الشعور بوخز في الرأس قد يكمن أيضا في الشد العضلي بالظهر والرقبة، ومتاعب العمود الفقري، والتهاب الجيوب الأنفية، ومتاعب العين، وأمراض الأسنان والفك، بالإضافة إلى ألم الأعصاب، وعلى سبيل المثال ألم العصب ثلاثي التوائم.
وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور بوخز في الرأس، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا كان الوخز مصحوبا بأعراض أخرى، مثل: الحساسية الضوء، واضطرابات الرؤية، والغثيان، والقيء.
وبشكل عام، يمكن تخفيف الشعور بالوخز في الرأس من خلال شرب الماء على نحو كافٍ، والاسترخاء، ويمكن أيضا اللجوء إلى المسكنات مثل الأسبرين أو الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.