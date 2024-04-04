يعد عالم الأحلام مزيجا من التجارب والأفكار والأشخاص تندمج في كتلة غريبة تبدو منطقية بطريقة ما في اللحظة التي تعيشها فيها (أو بالأحرى، تحلم بها). فكيف تحدث الأحلام؟ وما فوائدها للصحة؟ ولماذا لا نتذكر الحلم بعد الاستيقاظ؟

ما الأحلام؟

الأحلام هي صور أو نشاط ذهني يحدث أثناء النوم. يمكنك أن تحلم في أي مرحلة من مراحل النوم، لكن أحلامك الأكثر وضوحا تحدث عادة في نوم حركة العين السريعة. هذه هي فترة النوم التي يكون فيها دماغك نشطا للغاية، وتتحرك عيناك بسرعة خلف عينيك المغمضتين، وتعاني من فقدان مؤقت لقوة العضلات.

متى تحدث الأحلام؟

تحدث الأحلام أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM).

هناك 5 مراحل للنوم في دورة النوم:

المرحلة الأولى: النوم الخفيف، وتتسم ببطء حركة العين، وانخفاض نشاط العضلات. وتشكل هذه المرحلة 4 إلى 5% من إجمالي النوم.

المرحلة الثانية: تتوقف حركة العين وتصبح موجات الدماغ أبطأ، مع حدوث دفقات عرضية من الموجات السريعة الدماغية تسمى مغزل النوم. تشكل هذه المرحلة 45 إلى 55% من إجمالي النوم.

المرحلة الثالثة: تبدأ موجات الدماغ البطيئة للغاية والتي تسمى موجات دلتا في الظهور، وتتخللها موجات أصغر وأسرع. وهذا يمثل 4 إلى 6% من إجمالي النوم.

المرحلة الرابعة: ينتج الدماغ موجات دلتا بشكل حصري تقريبا. من الصعب إيقاظ شخص ما خلال المرحلتين الثالثة والرابعة، واللتين يطلق عليهما معا "النوم العميق". ولا توجد حركة العين أو نشاط العضلات. الأشخاص الذين يستيقظون أثناء نومهم العميق لا يتأقلمون على الفور، وغالبا ما يشعرون بالارتباك لعدة دقائق بعد الاستيقاظ. وهذا يشكل 12 إلى 15% من إجمالي النوم.

المرحلة الخامسة: تعرف هذه المرحلة بحركة العين السريعة. يصبح التنفس أكثر سرعة وغير منتظم وضحلا، وتهتز العيون بسرعة في اتجاهات مختلفة، وتصاب عضلات الأطراف بالشلل مؤقتا. ويزداد معدل ضربات القلب، ويرتفع ضغط الدم. وعندما يستيقظ الناس أثناء نوم حركة العين السريعة، فإنهم غالبا ما يصفون حكايات غريبة وغير منطقية، وهذه هي الأحلام. وتمثل هذه المرحلة 20 إلى 25% من إجمالي وقت النوم.

ما الذي يسبب الأحلام؟

علماء الدماغ ليسوا متأكدين من السبب الذي يجعل البشر يحلمون في المقام الأول، لكنهم يعتقدون أن الأمر له علاقة بالذاكرة.

قد يساعد الحلم الدماغ على التخلص من أي معلومات أو ذكريات غير ضرورية أثناء معالجة وتخزين ما هو مهم. ويشعر بعض الأشخاص بالانتعاش بعد النوم والحلم، حتى لو كانوا لا يتذكرون الحلم.

من المرجح أن يتذكر الناس الحلم الأخير الذي راودهم خلال دورة نومهم.

ويمكن أن تكون الأحلام الحية إيجابية أو سلبية، واقعية أو خيالية. ويعرف العلماء أن معظم الأحلام الثقيلة تحدث أثناء نوم حركة العين السريعة. وتحدث دورة نوم حركة العين السريعة عادة كل 90 دقيقة خلال ليلة النوم وقد تستمر من 20 إلى 25 دقيقة.

لماذا ننسى الأحلام بسهولة؟

يواجه معظم الناس صعوبة في تذكر الأحلام. إحدى النظريات لتفسير ذلك أنه ليس من المفترض أن نتذكر الأحلام. ويستغرق نوم حركة العين السريعة حوالي ساعة أو ساعتين من إجمالي وقت نومنا، لذلك إذا تذكرنا كل ما توصلت إليه أدمغتنا في هذا القدر من الوقت، فلن يكون هناك مجال في الذاكرة للأشياء الأخرى التي نحتاج لتخزينها في وقت اليقظة.

وقد يختار دماغك ما يجب أن تنساه أثناء الحلم. وأوضحت دراسة أجريت عام 2019 أن الخلايا العصبية التي تنتج هرمون تركيز الميلانين (MCH) يبدو أنها تضعف وظيفة صنع الذاكرة في جزء من الدماغ يسمى منطقة ما تحت المهاد أثناء نوم حركة العين السريعة.

والهدف من ذلك هو منع الحمل الزائد للمعلومات في الدماغ. وعند تشغيل خلايا الميلانين، فإن هذا قد يمنع تخزين محتوى الحلم في الحصين -وهو جزء من الدماغ- وبالتالي، يتم نسيان الحلم بسرعة.

وهرمون تركيز الميلانين هو جزيء يرتبط في التحكم في النوم والشهية.

ما وظيفة الأحلام؟

يقول الدكتور ماثيو ووكر، عالم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن الحلم قد يساعدنا في معالجة التجارب المؤلمة عاطفيا لتقليل الألم المرتبط بها تدريجيا مع مرور الوقت، وهذا وفقا لتقرير في موقع جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا.

ويعني هذا أن الأحلام قد تساعدنا في استعادة الأحداث السلبية دون الاضطرار إلى تحمل العبء العاطفي الذي لا هوادة فيه. وربما هذا هو السبب وراء ظهور الأحداث المؤلمة والقلق أثناء النهار في كثير من الأحيان في أحلامنا.

ويقول الدكتور روبرت ستيكجولد، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن الحلم هو آلية تستخدم لتعديل الذاكرة والعواطف من التجارب السابقة. وقد تفسر هذه النظرية سبب خلطنا للذكريات الجديدة والقديمة في معظم أحلامنا. بمعنى آخر، تساعدنا الأحلام على التكيف مع علاقتنا المتغيرة مع العالم من حولنا مع مرور الوقت.

الأحلام تساعد في وظيفة الذاكرة

عندما نكون نائمين، هناك عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق للذكريات بما في ذلك الترابط بين الذكريات (الجديدة والقديمة) ونسيان الذكريات غير المهمة. تؤدي هذه العملية إلى تعزيز الذاكرة، وهو ما يساعدنا على العمل بشكل أفضل بعد ليلة من النوم.

الأحلام والإبداع

لقد كانت الأحلام مصدر إلهام للعديد من الفنانين والمفكرين المبدعين. وتم استلهام عدد لا يحصى من كلمات الأغاني والروايات من نفس الصور التي نخلقها دون وعي أثناء حركة العين السريعة.

أنواع الأحلام

1- "الأحلام الحية" (Vivid Dreams)

الأحلام الحية هي حلم يشهده النائم يكون واضحا وواقعيا ويتفاعل معه بكامل مشاعره. تشبه الأحلام الحية مشاهدة فيلم عالي الدقة، فكل شيء يبدو حقيقيا وغامرا.

2- "الأحلام الواضحة" (lucid dreams)

في هذا النوع من الأحلام يكون النائم مدركا أنه يحلم، وأن ما يراه ليس حقيقة وأنه نائم، وقد يكون لديه القدرة على السيطرة على مجريات الحلم.

3- الكوابيس

الكوابيس هي أحلام مزعجة تجعل صاحبها يشعر بعدد من المشاعر المزعجة.

أسباب الأحلام الحية

التوتر أو القلق.

اضطرابات النوم.

الأدوية.

اضطرابات صحية، مثل الاكتئاب والفصام، بأحلام حية. كما ارتبطت الأمراض الجسدية، مثل أمراض القلب والسرطان، بأحلام حية.

الحمل المبكر، إذ يمكن أن يؤدي الحمل إلى تغييرات في مستويات هرمونات الجسم وأنماط النوم والعواطف. وتقول عدة نساء حوامل إنهن يشعرن بأحلام واضحة، خاصة خلال الأيام الأولى من الحمل.

هل من الطبيعي أن تراودك أحلام حية كل ليلة تقريبا؟

إن وجود حلم واضح بين الحين والآخر ليس أمرا يدعو للقلق. ومع ذلك، إذا كنت ترى أحلاما واضحة كل ليلة، فقد ترغب في التحدث مع الطبيب لمعرفة ما إذا كانت هناك حالة كامنة قد تسبب حدوث هذه الأحلام بهذا الانتظام.

كم من الوقت يستمر الحلم؟

من الصعب تحديد المدة التي قد يستمر فيها الحلم. لكن يمكن للخبراء تقديم تقديرات حول المدة التي قد تقضيها في الحلم.

وفقا لمؤسسة النوم الوطنية في الولايات المتحدة، يحلم الشخص العادي من 4 إلى 6 مرات في الليلة. وهذا يعني أنه قد يقضي ما يصل إلى ساعتين في أرض الأحلام، وهذا وفقا لتقرير في هيلث لاين.

كم حلما نحلم به في الليلة؟

يكاد يكون من المستحيل تحديد عدد الأحلام التي تراودك في ليلة عادية.

ومما يزيد الأمور تعقيدا، قد يكون لديك أحلام ولكنك تستيقظ ولا تتذكرها.

هل نحلم بالأبيض والأسود أم بالألوان؟

بعض الناس يحلمون بالأبيض والأسود. وقد يكون العمر عاملا. ويبدو أن الأشخاص الأصغر سنا الذين شاهدوا المزيد من التلفزيون بالأبيض والأسود يحلمون في كثير من الأحيان بالتدرج الرمادي أكثر من الشباب الذين نشؤوا مع وسائط كاملة الألوان، وفقا لدراسة أجريت عام 2008.

تفسير الأحلام

إن تحديد معنى الأحلام هو سؤال كبير، لا يزال الأطباء والباحثون والعلماء يحاولون الإجابة عنه. لكن الدكتورة ميشيل دريب من كليفلاند كلينيك تؤكد أن تفسير الأحلام أمر شخصي. وتقول: "هذا ما أقوله دائما للناس، المعنى الذي تنسبه إلى الحلم سيكون أكثر أهمية بكثير من أي شيء أعزوه إلى الحلم.. لأنه على الأرجح شيء من حياتك تم تمثيله في هذا الحلم".

على سبيل المثال، تشير الدكتورة دريب إلى أنه قد يكون لديك نفس الحلم مثل شخص آخر، ولكن حلمك سيكون أكثر تمثيلا لما تعيشه شخصيا. فمثلا، إذا فقد شخص ما وظيفته مؤخرا، فإن حلما معينا حول عدم القدرة على العثور على حذائه قد يعني شيئا مختلفا تماما بالنسبة له مقارنة بشخص تعرض للطلاق مؤخرا.

وتقول الدكتورة: "مثلا الحلم بأنكِ حامل -وبعبارة أخرى، منخرطة في حياة جديدة- هو أمر شخصي أيضا. يمكن أن يحدث هذا عندما تحاولين الحمل أو إذا كنت حاملا وتعرضت للإجهاض. أو ربما لا. إنه أكثر بكثير مما يعنيه هذا الحلم بالنسبة لك. يمكن أن يكون حلمك بالحمل أكثر من ذلك بكثير، "أنا أبدأ مهنة جديدة". حياة جديدة، بمعنى ما. الحلم يمكن أن يعني الكثير من الأشياء المختلفة".

ورغم أن التجارب التي تمر بها في الحلم قد تكون مبنية على أحداث واقعية، إلا أن هذا لا يعني أن أحلامك واقعية دائما. قد يكون الشخص مشوها في الحلم، أو في موقف أو مكان لا يكون فيه عادة، وتقول الدكتورة دريب: ماذا يعني ذلك؟ ليس الأمر واضحا.

ومع ذلك، في بعض الأحيان حتى أغرب الأحلام يكون لها تفسيرات منطقية. يمكن أن تحدث الأحلام المتعلقة بتساقط أسنانك لأنك تطحن أسنانك أثناء نومك، وهي حالة تسمى صريف الأسنان. تقول الدكتورة دريب: "هذا الحلم هو علامة على الضغط النفسي".

ماذا يمكن أن تعني أحلام المطاردة؟

قد تحلم بأنه تتم مطاردتك بعد مشاهدة فيلم رعب مكثف أو بعد أن اندفع كلب الجيران نحوك. من غير المرجح أن تصبح هذه الأحلام متكررة أو مزعجة.

من ناحية أخرى، فإن الحلم المتكرر بالمطاردة قد يعني أنك:

تعاني القلق بشأن أمر ما.

تعاني من التوتر المتزايد أو المستمر.

قلق بشأن حدث قادم.

الرغبة في تجنب شيء لا تفضل مواجهته.

غارق في المسؤوليات.

كيف تقلل الأحلام المزعجة التي تقلق نومك؟

التالي نصائح للحصول على نوم مريح وتقليل خطر الأحلام المزعجة أو الكوابيس:

لا تأكل أو تمارس الرياضة أو تفعل أي شيء مرهق في الساعة التي تسبق النوم.

استرخ من خلال القيام بأنشطة مهدئة قبل النوم.

تعلم بعض تمارين التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء الأخرى.

أبعد الضغوطات مثل العمل والفوضى والإلكترونيات عن غرفة النوم.

إذا استيقظت وأنت تشعر بالتوتر بعد الحلم، فاترك غرفة النوم حتى تشعر بالنعاس مرة أخرى.

إذا كانت لديك أحلام مرتبطة بالتوتر بشكل متكرر، فقد يكون من المفيد النظر في دور التوتر في حياتك. الإجهاد لفترات طويلة يؤثر على الصحة، جسديا وعقليا.

إذا كنت لا تنام جيدا أو لا تستطيع التعامل مع القلق بنفسك، فزر الطبيب. يمكن أن تكون الكوابيس في بعض الأحيان أحد أعراض اضطراب النوم. وقد يكون المعالج قادرا على مساعدتك في التعامل مع المشاعر الناجمة عن الكوابيس المستمرة.

أسباب الكوابيس

تقول الدكتورة دريب إن الكوابيس ترتبط عادة بمجموعة متنوعة من الحالات، مثل:

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

التوتر والضغط.

الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

هل من الطبيعي عدم الحلم؟

تقول الدكتورة دريب إن هناك حالة نادرة تسمى "متلازمة شاركو ويلبراند" (Charcot-Wilbrand syndrome)؛ حيث لا يحلم الشخص على الإطلاق. يحدث فقدان الأحلام هذا بعد تلف بؤري في الدماغ (عادة سكتة دماغية) ويتميز على وجه التحديد بفقدانك القدرة على تذكر الصور عقليا (أو "إعادة تصورها").

ومع ذلك، فإن معظم الناس يحلمون، ولكنهم لا يتذكرونها. وتوضح الدكتورة دريب: "سيقول الناس: "أنا لا أحلم على الإطلاق، لأنني لا أنام جيدا". وهذا ليس هو الحال بالضرورة". "فقط لأنه ليس لديك محتوى أحلام لا يعني أنك لا تحلم. نحن عادة لا نتذكر أحلامنا إلا إذا استيقظنا منها.