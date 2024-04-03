هكذا تتجنب تمزق وتر أخيل
أوصت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والحوادث بالعودة إلى ممارسة الرياضة بعد فترة توقف طويلة بشكل تدريجي، وذلك لتجنب التحميل الزائد على وتر أخيل (وتر العرقوب)، الذي يمكن في أسوأ الحالات أن يتمزق.
وأضافت الجمعية أنه ينبغي أيضا تجنب التغيرات المفاجئة في الاتجاه للحيلولة دون تمزق وتر أخيل.
ويمكن معرفة التحميل الزائد على وتر أخيل من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل تورم الوتر والشعور بألم ووخز في الكعب، وهنا ينبغي تقليل الحمل أو أخذ فترة استراحة.
وفي حالة تمزق وتر أخيل، فإنه يتم علاجه تبعا لدرجة التمزق، حيث يتم العلاج من خلال ارتداء أحذية خاصة في حالة التمزق البسيط، أما في حالة التمزق الشديد، فيتم اللجوء إلى الجراحة.
وبعد الجراحة ينبغي العودة إلى ممارسة الرياضة تدريجيا، وتجنب تعرض وتر أخيل للإجهاد بقدر المستطاع، كما ينبغي ممارسة الرياضات التي تحافظ على الوتر مثل السباحة وركوب الدراجات الهوائية.
وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن دعم وتر أخيل من خلال ممارسة تمارين الإطالة والتقوية.