دخول 157 شخصا المستشفى لأسباب قد ترتبط بفضيحة المكملات الغذائية في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أمس الثلاثاء عن 157 حالة دخول إلى المستشفى قد تكون مرتبطة بفضيحة المكملات الغذائية، التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد خلال الأيام الأخيرة.

ويمثّل هذا الرقم زيادة في عدد الضحايا المحتملين لمكمّل غذائي مضاد للكوليسترول، يحتوي على أرز الخميرة الحمراء، وتسوّقه مجموعة كوباياشي الدوائية اليابانية، التي أكدت هذا التقرير من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلنت مجموعة الصناعات الدوائية الجمعة الماضي أنها تحقق في 5 حالات وفاة، مشيرة إلى أن 114 شخصا يعانون من مشاكل في الكلى، نُقلوا إلى المستشفى.

كما أفادت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي عن حالة دخول إلى المستشفى في تايوان، يمكن ربطها أيضا بالمكملات الغذائية من شركة كوباياشي الدوائية.

ولا تزال شركة كوباياشي للأدوية والسلطات الصحية اليابانية تعمل على تحديد المادة الموجودة في أرز الخميرة الحمراء (وتسمى "بيني كوجي" benikoji) من المكملات الغذائية المعنية، التي يمكن أن تكون وراء حالات دخول المستشفى والوفيات المبلغ عنها.

وتتصدر هذه القضية عناوين الأخبار في وسائل الإعلام اليابانية منذ 10 أيام، وترافق ذلك مع معلومات خاطئة ونظريات مؤامرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة، ومقرها أوساكا في غرب اليابان، أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها سلّمت منتجاتها من أرز الخميرة الحمراء لنحو 50 شركة في اليابان، فضلا عن شركتين في تايوان.

وقالت كوباياشي أيضا إنها "تأسف" لأن الشركة لم تتحدث عن هذا الموضوع إلا بعد منتصف مارس/آذار الماضي، لدى الإعلان عن سحب 3 خطوط إنتاج، رغم أنها تلقت التقرير الأول عن الموضوع من طبيب في 15 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكإجراء احترازي، عمدت شركات عدة إلى سحب منتجاتها التي تحتوي على هذه الخميرة، مثل صلصات السلطة أو معجون الصويا المخمر ("ميسو").