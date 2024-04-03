‫الدهون المتحولة ترفع مستوى الكوليسترول الضار

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة ‫الدهون المتحولة على صحة القلب، حيث إنها ترفع مستوى الكوليسترول الضار ‫LDL، وتخفض مستوى الكوليسترول الجيدHDL، الأمر الذي يرفع خطر الإصابة ‫بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل: تصلب الشرايين، والأزمات القلبية.

‫وأوضحت الجمعية أن الدهون المتحولة تنشأ عند هدرجة الزيوت النباتية ‫لتحويلها إلى دهون صلبة، مشيرة إلى أن المواد الغذائية المحتوية عليها ‫تشمل السمن الصناعي والوجبات السريعة، مثل: البطاطس المحمرة، والدجاج ‫المقلي.

‫وتوجد الدهون المتحولة أيضا في الوجبات الجاهزة، مثل: البيتزا المجمدة، ‫والمخبوزات المصنعة كالدونات، والكرواسوه، والحلويات، والوجبات الخفيفة ‫مثل رقائق البطاطس.

وللحفاظ على صحة القلب، ينبغي الإقلال من الأطعمة المحتوية على الدهون ‫المتحولة قدر المستطاع، مع مراعاة الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة، ‫ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة ‫الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.