ما هي متلازمة "وولف- باركنسون- وايت"؟
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن متلازمة "وولف- باركنسون- وايت" هي اضطراب خلقي في القلب يؤدي إلى خفقان القلب السريع؛ حيث ينبض القلب بمعدل يبلغ 150 إلى 250 دقة في الدقيقة.
وأوضحت المؤسسة أن أعراض متلازمة “وولف -باركنسون -وايت”، التي تمت تسميتها على أسماء أطباء القلب الأمريكان “لويس وولف” و”باول دودلي وايت” و”جون باركنسون”، تشمل أيضا آلام الصدر وضيق التنفس، بالإضافة إلى الدوار والغثيان والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود والإغماء.
مضاعفات خطيرة
وأضافت المؤسسة أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تؤدي المتلازمة المعروفة اختصارا بمتلازمة WPW في تطور مضاعفات قلبية خطيرة، على سبيل المثال إذا
حدث تسارع ضربات القلب والرجفان الأذيني معا، فيمكن أن يتطور ذلك بسرعة إلى الرجفان البطيني، وهو السبب الأكثر شيوعا للموت القلبي المفاجئ.
ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في الأدوية المعالجة لخفقان القلب، كما يمكن أيضا اللجوء إلى قسطرة القلب.