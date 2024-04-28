‫ما هي متلازمة "وولف- باركنسون- وايت"؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن متلازمة ‫"وولف- باركنسون- وايت" هي اضطراب ‫خلقي في القلب يؤدي إلى خفقان القلب السريع؛ حيث ينبض القلب بمعدل يبلغ 150 إلى 250 دقة في الدقيقة.

‫وأوضحت المؤسسة أن أعراض متلازمة “وولف -باركنسون -وايت”، التي تمت ‫تسميتها على أسماء أطباء القلب الأمريكان “لويس وولف” و”باول دودلي ‫وايت” و”جون باركنسون”، تشمل أيضا آلام الصدر وضيق التنفس، بالإضافة إلى ‫الدوار والغثيان والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود والإغماء.

‫مضاعفات خطيرة

‫وأضافت المؤسسة أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تؤدي المتلازمة المعروفة ‫اختصارا بمتلازمة WPW في تطور مضاعفات قلبية خطيرة، على سبيل المثال إذا

‫حدث تسارع ضربات القلب والرجفان الأذيني معا، فيمكن أن يتطور ذلك بسرعة ‫إلى الرجفان البطيني، وهو السبب الأكثر شيوعا للموت القلبي المفاجئ.

‫ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، ‫وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في الأدوية المعالجة ‫لخفقان القلب، كما يمكن أيضا اللجوء إلى قسطرة القلب.