ما هي متلازمة "وولف- باركنسون- وايت"؟
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن متلازمة "وولف- باركنسون- وايت" هي اضطراب خلقي في القلب يؤدي إلى الخفقان السريع، حيث ينبض القلب بمعدل 150 إلى 250 نبضة في الدقيقة.
وأوضحت المؤسسة أن أعراض متلازمة "وولف- باركنسون- وايت" -التي تمت سميت على أسماء أطباء القلب الأميركيين لويس وولف، وباول دودلي وايت، وجون باركنسون- تشمل أيضا آلام الصدر وضيق التنفس، بالإضافة إلى الدوار والغثيان والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود والإغماء.
مضاعفات خطيرة
وأضافت مؤسسة القلب الألمانية أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تؤدي المتلازمة المعروفة اختصارا بمتلازمة "دبليو بي دبليو" إلى تطور مضاعفات قلبية خطيرة، على سبيل المثال إذا حدث تسارع ضربات القلب والرجفان الأذيني معا فإن ذلك يمكن أن يتطور بسرعة إلى الرجفان البطيني، وهو السبب الأكثر شيوعا للموت القلبي المفاجئ.
ولتجنب هذا الخطر الجسيم ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في الأدوية المعالجة لخفقان القلب، كما يمكن أيضا اللجوء إلى قسطرة القلب.