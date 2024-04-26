صحة

اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الحليب التجارية بأميركا

Glasses of vegetable rice milk and a jug on a gray background. Vegetarian food, lactose free milk. Copy space
إدارة الغذاء الأميركية: هناك حاجة للتأكد مما إذا كان العامل المسبب لإنفلونزا الطيور موجودا أو معديا (شترستوك)
26/4/2024

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنه جرى اكتشاف جزيئات من فيروس إنفلونزا الطيور في نحو 20% من عينات الحليب التجارية التي شملها فحص في دراسة على مستوى الولايات المتحدة.

وأضافت الإدارة -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أنه في حين أن وجود آثار من الفيروس في الحليب لا يعني بالضرورة خطرا على المستهلك، فهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد مما إذا كان العامل المسبب للمرض موجودا، وهل مازال مُعديا.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، تقدم نتائج الدراسة الأولية مؤشرا صارخا على مدى سرعة انتشار الفيروس الذي تسبب في نفوق ملايين
الطيور عالميا وبين الأبقار الأميركية، مما يثير مخاوف متعلقة بالصحة والأمن الغذائي، والقلق في الأسواق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن هناك نسبة أعلى من النتائج الإيجابية قادمة من اختبارات الألبان في المناطق التي يوجد بها قطعان مصابة. وأكدت
وزارة الزراعة إصابة 33 قطيعا في 8 ولايات، بينها تكساس وكنساس وميشيغان وأوهايو.

وطبقت وزارة الزراعة، أمس الأول الأربعاء، اختبارا إلزاميا على أبقار الحليب التي تتحرك عبر حدود الولايات في إطار جهود لتحديد مدى انتشار
الفيروس، واحتوائه.

المصدر : الألمانية