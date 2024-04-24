لون اللسان الأسود.. ماذا يعني؟

تشير بعض التغيرات في شكل اللسان إلى مشاكل في الجسم، فماذا يقول لسانك عن صحتك؟

وجد بعض الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 أنه غير ألسنتهم وحاسة التذوق مؤقتا. على الرغم من أن اللسان ربما يكون قد أصيب بمطبات أو تورم أو تحول إلى اللون الأحمر أو الأبيض أو غير المكتمل، فمن غير الواضح عدد مرات حدوث هذه الأعراض.

نحن نفحص شعرنا في المرآة، وأحيانا أسناننا أيضا، ولكن كم مرة نفحص ألسنتنا؟ الحقيقة أنه يمكن أن يقدم لسانك تلميحات حول صحة فمك وجسمك بشكل عام.

يمكن أن تكون التغيرات في اللون أو القروح أو النتوءات -إذا لم تم تُشف وحدها في غضون أسبوعين- مؤشرات على وجود مرض، وربما حتى مشاكل خطيرة مثل السرطان، وفقا لتقرير للدكتور أنجيلو ماريوتي من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة.

ما لون وشكل اللسان السليم؟

اللسان السليم لونه وردي بالكامل ومغطى بنتوءات وردية صغيرة.

ما العلامات على اللسان التي تشير لمشاكل صحية؟

اللسان الأحمر الغامق

إذا كان لسانك أحمر، فقد يكون لديك نقص في حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 أو قد يكون لديك عدوى مثل التهاب الحلق.

اللسان الأبيض

مرض القلاع الفموي هو عدوى فطرية يمكن أن تؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على اللسان أو الخدين. نظرا لأنه عادة لا يكون مؤلما، فإن معظم الناس لا يعرفون متى يصابون به. يمكن إزالة البقع باستخدام فرشاة الأسنان، لكنها تعود في كثير من الأحيان.

يمكن تصنيف البقع البيضاء الموجودة على اللسان والتي لا تختفي عن طريق تنظيف اللسان، على أنها حالة تسمى الطلاوة. إذا كان الشخص يعض لسانه بشكل مزمن، أو يستهلك التبغ، أو يشرب الخمر، أو يستخدم طقم أسنان غير مناسب، فمن الممكن أن يصاب بالطلاوة.

يمكن أن تكون الطلاوة أيضا أحد أعراض السرطان.

يمكن أن يظهر مرض الحزاز المسطح الفموي (Oral lichen planus) كشبكة من الخطوط البيضاء المرتفعة على اللسان والخدين. يتسبب الاضطراب المزمن في قيام جهازك المناعي بمهاجمة الخلايا الموجودة في فمك ويمكن أن يكون مؤلما.

اللسان الأسود

على الرغم من أنك قد تنزعج من رؤية اللون الأسود على لسانك، فإن هذه الحالة عادة ليست خطرة. يمكن أن يتحول لسانك إلى اللون الأسود عندما تنمو النتوءات الوردية الصغيرة الموجودة على لسانك لفترة طويلة جدا وتحبس البكتيريا التي تظهر باللون الأسود، وهي حالة تسمى اللسان الأسود المشعر.

في أغلب الأحيان، يشير ذلك إلى أن الشخص يحتاج إلى تنظيف أسنانه ولسانه بشكل أكثر انتظاما. إذا كنت مصابا بمرض السكري أو تتناول مضادات حيوية معينة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة باللسان الأسود المشعر.

كتل أو نتوءات أو تقرحات

عض اللسان أو حرقه عند تناول بيتزا ساخنة قد يسبب قرحة في اللسان. وفي الليل، إذا كنت تعاني من صريف الأسنان قد يؤدي ذلك أيضا إلى تهيج اللسان، وخاصة جوانب اللسان.

لكن القرحة أو الكتلة يمكن أن تكون أيضا علامة على شيء أكثر خطورة، بما في ذلك سرطان الفم.

القرحة في اللسان أو تغير اللون الذي لا يختفي خلال أسبوعين تقريبا لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، ينبغي أن يجعلك تشك في أن شيئا ما يحدث، ولذلك عليك استشارة الطبيب.

إذا لم تختف كتلة أو نتوء أو قرحة على لسانك خلال أسبوعين، أو لم يعد لسانك الذي تغير لونه إلى اللون الوردي، قم بزيارة طبيب الأسنان الذي يمكنه تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات تشير إلى مشكلة خطرة.

يجب تنظيف لسانك يوميا

يحتوي اللسان على الكثير من البكتيريا، وبعض هذه البكتيريا يمكن أن تعرضك لخطر رائحة الفم الكريهة أو تسوس الأسنان. لذا، إلى جانب تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل مرتين يوميا وإزالة البلاك بين الأسنان عن طريق تنظيف الأسنان بالخيط أو باستخدام فرشاة بين الأسنان، فمن الحكمة تنظيف لسانك يوميا.

وفي المرة القادمة التي تنظر فيها إلى المرآة، تحقق من لسانك.