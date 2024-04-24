طبيب ألماني يحدد رياضات لا تناسب من يعانون آلام الظهر

أوصى الدكتور ماتياس مانكه الأشخاص ‫الذين يعانون من آلام الظهر بالابتعاد عن الرياضات التي تتطلب تغيير ‫الاتجاه، مثل التنس والسكواش وألعاب الكرة مثل كرة القدم والكرة الطائرة ‫وتنس الريشة.

‫وعلل طبيب العظام الألماني ذلك بأنه عند ممارسة هذه الرياضات يتعين على الجزع ‫إجراء الكثير من حركات الدوران السريعة، مما يشكل عبئا إضافيا على العمود ‫الفقري.

‫وأشار مانكه إلى أن الرياضات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام ‫الظهر هي المشي باستخدام العصي وركوب الدراجات الهوائية.

‫كما تعد السباحة مناسبة لهذا الغرض أيضا، وتعدّ سباحة الظهر أفضل ‫من سباحة الصدر لأنه عند ممارستها لا يصير الظهر مجوفا.