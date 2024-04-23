هل تعاني من متلازمة المنقذ؟

يعاني بعض الأشخاص من حالة تسمى "متلازمة المنقذ" (savior syndeome)، وفيها يكون لدى الشخص حاجة لإنقاذ الناس من خلال حل مشاكلهم. ولكن هذه المتلازمة قد تكون لها آثار سلبية على صحتك وعلاقاتك.

من المفهوم أن ترغب في مساعدة أفراد أسرتك إن وقعوا في مأزق. ولكن ماذا لو لم يريدوا المساعدة؟ فهل تقبل رفضهم؟ أم هل ستصر على مساعدتهم، معتقدا أنك تعرف بالضبط كيفية التعامل مع مشكلتهم، بغض النظر عن رغبتهم في حلها بأنفسهم؟

كيف تعرف إذا كنت تعاني من متلازمة المنقذ؟

إذا كنت تعاني من متلازمة المنقذ، فقد يكون لديك التالي:

لا تشعر بالرضا عن نفسك إلا عندما تساعد شخصا ما.

تؤمن بأن مساعدة الآخرين هي هدفك.

تبذل الكثير من الطاقة في محاولة إصلاح الآخرين، بحيث ينتهي بك الأمر إلى الإرهاق.

وبشكل عام، يعتبر الناس المساعدة سمة إيجابية، لذلك قد لا ترى أي خطأ في محاولة إنقاذ الآخرين. ولكن هناك فرق بين المساعدة والإنقاذ.

ووفقا للدكتور موري جوزيف، عالم النفس في واشنطن العاصمة -في تصريح لموقع هيلث لاين- يمكن أن تتضمن الميول الإنقاذية تخيلات القدرة المطلقة. بمعنى آخر، أنت تعتقد أن شخصا ما قادر بمفرده على تحسين كل شيء، وهذا الشخص هو أنت.

فيما يلي بعض العلامات الأخرى التي تشير إلى متلازمة المنقذ:

1- تحاول تغيير الناس

يقترح جوزيف أن العديد من المنقذين "يؤمنون بقدرتهم الكاملة على التأثير على الآخرين". قد تعتقد أنك تعرف ما هو الأفضل لأولئك الذين تحاول مساعدتهم.

على سبيل المثال، أنت تعلم أنه بإمكانهم تحسين حياتهم من خلال:

ممارسة هواية جديدة

تغيير حياتهم المهنية

تغيير سلوك معين

2- تحتاج دائما إلى إيجاد حل

ليس كل مشكلة لها حل فوري، ولا سيما المشكلات الكبيرة مثل المرض أو الصدمة أو الحزن. يعتقد من يعانون من متلازمة المنقذ عموما أن عليهم إصلاح كل شيء. غالبا ما يهتمون بإصلاح المشكلة أكثر من الشخص الذي يتعامل مع المشكلة فعليا.

من المؤكد أن تقديم النصائح ليس بالضرورة أمرا سيئا. من المهم أيضا السماح للآخرين بالتنفيس عن الأمور الصعبة التي يمرون بها.

3- أنت تقوم بتضحيات شخصية مفرطة

قد تضحي باحتياجاتك الشخصية وتجهد نفسك من أجل رعاية الأشخاص الذين قد لا يريدون المساعدة بالفعل.

يمكن أن تشمل هذه التضحيات أشياء مثل: الوقت، المال، المساحة العاطفية.

4- تعتقد أنك الشخص الوحيد الذي يمكنه المساعدة

غالبا ما يشعر من يعانون من متلازمة المنقذ بأنهم مدفوعون لإنقاذ الآخرين لأنهم يعتقدون أن لا أحد يستطيع ذلك. وهذا يرتبط بأوهام القدرة المطلقة.

ربما لا تصدق حقا أنك قوي تماما. لكن الاعتقاد بأن لديك القدرة على إنقاذ شخص ما أو تحسين حياته يأتي من مكان مماثل.

يمكن أن يعني هذا الاعتقاد أيضا الشعور بالتفوق. حتى لو لم يكن لديك وعي واعٍ بهذا، فمن الممكن أن تصادفه.

5- أنت تساعد لأسباب خاطئة

مع متلازمة المنقذ، فإنك لا تساعد فقط عندما يكون لديك الوقت والموارد، فأنت تحاول إنقاذ الآخرين لأنك تشعر أنه يجب عليك ذلك، بغض النظر عن احتياجاتك الخاصة. قد تعتقد أيضا أن احتياجاتك أقل أهمية.

كيف تؤثر متلازمة المنقذ عليك؟

إن محاولة إنقاذ شخص ما من مشاكله لا تؤدي في كثير من الأحيان إلى النتيجة المرجوة. حتى لو تغير شخص ما نتيجة لجهودك، فقد لا تستمر هذه التأثيرات لفترة طويلة، إلا إذا كان يريد حقا أن يتغير من تلقاء نفسه.

1- احتراق ذاتي

إن استخدام كل وقتك وطاقتك في مساعدة الآخرين يترك لك القليل من الطاقة لنفسك.

يوضح جوزيف: "قد يرى المنقذون أعراضا مشابهة لتلك التي تظهر على الأشخاص الذين يعتنون بأفراد الأسرة المرضى". "قد يشعرون بالتعب والاستنزاف بطرق مختلفة".

2- علاقات مضطربة

إذا كنت تعتقد أن زوجك أو أخاك أو صديقك المفضل هو مشروع إصلاح صعب يتمتع بإمكانات كبيرة، فمن المحتمل أن علاقتك لن تنجح.

إن معاملة أحبائنا كأشياء مكسورة تحتاج إلى إصلاح يمكن أن تجعلهم محبطين ومستائين.

يقول جوزيف: "لا يحب الناس أن يشعروا وكأننا لا نحبهم كما هم". لا أحد يريد أن يشعر بالعجز، وعندما تدفع شخصا ما جانبا للتعامل مع مشكلاته، فهذا غالبا ما تجعله يشعر به.

3- الشعور بالفشل

بعقلية المنقذ، تعتقد أنك تستطيع إصلاح مشاكل الآخرين. واقعيا، لا يمكنك ذلك، فلا أحد يملك السلطة.

يشرح جوزيف قائلا: "يقودك هذا التصور المسبق إلى الاستمرار في مطاردة تجربة غير موجودة، ولكنها توفر لك فرصا ثابتة لخيبة الأمل".

وينتهي بك الأمر بمواجهة الفشل تلو الفشل بينما تستمر في العيش بنفس النمط. يمكن أن يؤدي هذا إلى مشاعر مزمنة من النقد الذاتي وعدم الكفاءة والشعور بالذنب والإحباط.

4- أعراض مزاجية غير مرغوب فيها

يمكن أن يؤدي الشعور بالفشل إلى الكثير من التجارب العاطفية غير السارة، بما في ذلك:

الاكتئاب

الاستياء

الغضب تجاه الأشخاص الذين لا يريدون مساعدتك

الإحباط من نفسك والآخرين

الشعور بفقدان السيطرة

كيف تتخلص من متلازمة المنقذ؟

1- الاستماع بدلا من التصرف

من خلال العمل على مهارات الاستماع الفعال، يمكنك مقاومة الرغبة في المساعدة.

قد تظن أن أحد أفراد أسرتك قد أثار المشكلة لأنه يريد مساعدتك. لكنهم ربما أرادوا فقط إخبار شخص ما عن ذلك، لأن التحدث عن القضايا يمكن أن يساعد في توفير الرؤية والوضوح.

تجنب تلك الرغبة في قطع الطريق عليهم بالحلول والنصائح واستمع بتعاطف بدلا من ذلك.

2- تقديم المساعدة بطريقة بسيطة

من الأفضل تجنب التدخل حتى يطلب شخص ما المساعدة. لا حرج في الرغبة في أن يعرف أحباؤك أنك موجود من أجلهم.

بدلا من السيطرة على الموقف أو الضغط عليهم لقبول مساعدتك، حاول وضع الكرة في ملعبهم بعبارات مثل:

"اسمحوا لي أن أعرف إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة". "أنا هنا إذا كنت بحاجة لي".

إذا سألوا، فاتبع إرشاداتهم (أو اسأل عما يمكنك فعله) بدلا من افتراض أنك تعرف ما هو الأفضل.

3- تذكر: أنت تتحكم في نفسك فقط

الجميع يواجه الضيق في بعض الأحيان. هذا جزء من الحياة. مشاكل الآخرين هي مجرد مشاكلهم.

وبطبيعة الحال، لا يزال بإمكانك مساعدتهم. عليك أيضا أن تتذكر أنه بغض النظر عن مدى قربك من شخص ما، فأنت لست مسؤولا عن اختياراته.

إذا كنت تحب شخصا ما، فمن الطبيعي أن ترغب في تقديم الدعم له. الدعم الحقيقي لشخص ما ينطوي على منحه مساحة للتعلم والنمو من أفعاله.

قد لا يكون لدى شخص ما جميع الإجابات على الفور، ولا بأس بذلك. ما زالوا أفضل حكم على ما هو مناسب لهم.

4- تحدث إلى معالج نفسي

إن العمل مع المعالج النفسي ليس فكرة سيئة قط عندما يتعلق الأمر بالتعامل بشكل أفضل مع ما يدفع سلوكك.

يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص إذا كنت تريد الكشف عن أحداث مؤلمة من الماضي وتجاوزها، تؤثر الميول المنقذة على علاقتك، تشعر بالفراغ أو عدم القيمة إلا إذا احتاجك شخص ما.

حتى لو لم تكن متأكد إذا كان لديك متلازمة المنقذ، يمكن للطبيب المعالج تقديم التوجيه والدعم.