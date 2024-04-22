تعرف على شروط الحج الصحية لهذا العام

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية -أمس الأحد- عن الاشتراطات والتوصيات التي تم اعتمادها خلال موسم حج 1445هـ، والتي تتضمن التحصين ضد عدد من الأمراض، فضلا عن توصيات للدول بشأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن القادمين للمملكة.

الحجاج من داخل المملكة

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام -والتي يجب توثيقها في تطبيق "صحتي"- هي:

جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" المطور.

جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا تكون أُعطيت خلال عام 2024.

جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية وتكون قد أُعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.

الحجاج من خارج المملكة

‏أما الحجاج من خارج المملكة، فقد أكدت الوزارة التالي:

أن يكون الحاج قد حصل على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية بحيث لا تقل الفترة منذ تلقيه عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، ويجب على الجهة الصحية في البلد القادم منه الحاج التأكد من حصوله على اللقاح بالوقت المحدد، وكتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ الحصول عليه بشهادة التطعيم.

حصول الحاج على لقاح عبارة عن جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو لقاح شلل الأطفال المعطل.

الأمراض المتعارضة مع الاستطاعة البدنية

من جانبها، أوصت وزارة الصحة السعودية الدول التي يفد منها الحاج الأخذ بعين الاعتبار خلوه من الأمراض المتعارضة مع الحد الأدنى للاستطاعة البدنية، والتي لا يستطيع معها الحاج أداء المناسك، مثل:

الفشل الكلوي المتقدم الذي يستدعي الغسل الدموي أو البريتوني.

فشل القلب المتقدم الذي تظهر أعراضه في حالة الراحة أو مع أقل مجهود بدني.

أمراض الرئة المزمنة التي تستدعي الاستخدام المتقطع أو المستمر للأكسجين.

تليف الكبد المتقدم المصحوب بعلامات الفشل الكبدي مثل: الاستسقاء، نزف الدوالي، أو نوبات فقدان أو نقص الوعي.

الأمراض العصبية الشديدة التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف.

كما أوصت الصحة السعودية الحجاج المصابين بالأمراض المزمنة التأكد من اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى كمية كافية من الأدوية التي يتناولونها وأن تكون في أغلفتها الأصلية، فضلاً عن التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال والحصبة والجدري.