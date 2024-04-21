تطوير منصة للذكاء الاصطناعي لتحسين تشخيص سرطان المريء

طوّرت مجموعة من العلماء الصينيين، منصة للذكاء الاصطناعي من شأنها مضاعفة معدل اكتشاف سرطان المريء في المراحل المبكرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتمد المنصة على خوارزميات التعلم العميق، التي يتم تدريبها عبر مجموعات بيانات تضم أكثر من 190 ألف صورة للمريء تم جمعها من عدة عيادات في الصين، بحسب ما نشر مؤخرا في مجلة "ساينس ترانسليشنال ميديسين".

وقد قامت التجربة السريرية، التي أجراها باحثون من مستشفى تايتشو في مقاطعة تشجيانغ ومستشفى رنمين بجامعة ووهان، بالاستعانة بأكثر من 3 آلاف مشارك خضعوا للتنظير الداخلي. وتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي على نصف المتطوعين.

وغالبا ما يكون سرطان المريء دون أعراض، لكن الأطباء المحنكين يمكنهم اكتشاف الأورام والتغيرات السابقة للتسرطن باستخدام التنظير الداخلي.

ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 أعوام أكثر من 90% عندما يتم علاج الورم خلال المراحل المبكرة، بينما تنخفض النتائج السريرية بشكل حاد بمجرد أن يبدأ المرضى في الشعور بالأعراض.

وتساعد هذه المنصة في مضاعفة معدل اكتشاف تغيرات المريء عالية الخطورة (1.8%) مقارنة مع نظيرتها في المجموعة القياسية (0.9%)، وفقا للدراسة.

كما أظهرت أداة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي حساسية وخصوصية عالية بنسبة 89.7% و98.5% على التوالي في العالم الحقيقي.

وقال المؤلف المراسل للورقة البحثية، من مستشفى تايتشو، ماو شين لي، "إن النظام المساعد بالمنظار يمكّن، إلى حد كبير، أخصائيي التنظير الداخلي الأقل خبرة من اكتشاف تغيرات المريء عالية الخطورة بمعدل أعلى، وبالتالي تقليل نسبة التشخيص المفقود لسرطان المريء".