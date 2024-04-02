5 أعراض قد تشير إلى إصابتك بالحصبة

استعرضت وزارة الصحة العراقية -عبر صفحتها على منصة إكس- مجموعة من الأعراض التي قد تشير إلى إصابة الشخص بمرض الحصبة.

ونادت المواطنين إلى ضرورة مراجعتهم أقرب مؤسسة صحية عند شعورهم بهذه الأعراض.

وأعراض الحصبة التي أشارت إليها الوزارة كالآتي:

طفح جلدي

ارتفاع درجة الحرارة

السعال والعطاس

الشعور بالإعياء

احمرار العين

وأكدت الوزارة أيضا أهمية تلقي الأطفال لقاح الحصبة، وذلك لحمايتهم من هذا المرض ومضاعفاته.