صحة

5 أعراض قد تشير إلى إصابتك بالحصبة

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من المهم تلقي الأطفال لقاح الحصبة، وذلك لحمايتهم من هذا المرض ومضاعفاته (دويتشه فيله)
2/4/2024

استعرضت وزارة الصحة العراقية -عبر صفحتها على منصة إكس- مجموعة من الأعراض التي قد تشير إلى إصابة الشخص بمرض الحصبة.

ونادت المواطنين إلى ضرورة مراجعتهم أقرب مؤسسة صحية عند شعورهم بهذه الأعراض.

وأعراض الحصبة التي أشارت إليها الوزارة كالآتي:

  • طفح جلدي
  • ارتفاع درجة الحرارة
  • السعال والعطاس
  • الشعور بالإعياء
  • احمرار العين

وأكدت الوزارة أيضا أهمية تلقي الأطفال لقاح الحصبة، وذلك لحمايتهم من هذا المرض ومضاعفاته.

 

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي