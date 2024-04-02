5 أعراض قد تشير إلى إصابتك بالحصبة
2/4/2024
استعرضت وزارة الصحة العراقية -عبر صفحتها على منصة إكس- مجموعة من الأعراض التي قد تشير إلى إصابة الشخص بمرض الحصبة.
ونادت المواطنين إلى ضرورة مراجعتهم أقرب مؤسسة صحية عند شعورهم بهذه الأعراض.
وأعراض الحصبة التي أشارت إليها الوزارة كالآتي:
- طفح جلدي
- ارتفاع درجة الحرارة
- السعال والعطاس
- الشعور بالإعياء
- احمرار العين
وأكدت الوزارة أيضا أهمية تلقي الأطفال لقاح الحصبة، وذلك لحمايتهم من هذا المرض ومضاعفاته.
عند شعورك بهذه الأعراض راجع اقرب مؤسسة صحية فقد تكون مصابًا بـ #مرض_الحصبة
▫️طفح جلدي
▫️ارتفاع درجة الحرارة
▫️السعال والعطاس
▫️الشعور العام بالاعياء
▫️احمرار العين pic.twitter.com/8AUJapHWTJ
— Ministry of Health (@MOHealth_Iraq) March 31, 2024
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي