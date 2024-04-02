3 حالات صحية تتطلب المزيد من الاهتمام بصحة الأسنان
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2/4/2024
شاركت وزارة الصحة القطرية عبر صفحتها على منصة إكس مجموعة نصائح لـ3 حالات صحية تتطلب منها الاهتمام بشكل أكبر بصحة أسنانها.
والحالات الـ3 التي ذكرتها الوزارة هي:
1- مريض السكري
قد يصبح مريض السكري معرضا أكثر للإصابة بأمراض اللثة ومشاكل صحة الفم، ولذلك وجب عليه:
- الحرص دائما على التحكم بنسبة السكر في الدم وذلك بتقليل تناول السكريات
- تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا واستخدام خيط الأسنان بانتظام
- القيام بزيارة طبيب الأسنان لإجراء فحوصات روتينية كل 6 أشهر
3 حالات صحية إذا كنت مصاب بها قد يتطلب منك أن تهتم أكثر بصحة أسنانك#الأسبوع_الخليجي_لصحة_الفم_والأسنان pic.twitter.com/OPyszETWJ0
— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 30, 2024
2- من أجري له عملية زراعة أعضاء
قد تكون هذه الفئة أكثر عرضة لمشاكل في صحة الفم بسبب الأدوية التي يتناولونها، وعليهم:
- عدم القيام بأي تغييرات على الأسنان إلا بعد 3 أشهر على الأقل من عملية الزرع
- الحرص على إبلاغ طبيب الأسنان بتلقي عملية زرع الأعضاء ومشاركته الأدوية المتناولة
3- مرضى السرطان
قد تتسبب العلاجات المستخدمة لمرضى السرطان بحالات جفاف الفم والعديد من المشاكل في صحة الأسنان، وبالتالي عليهم:
- الحرص على شرب الماء للمحافظة على رطوبة الفم
- القيام بفحص الأسنان قبل شهر تقريبا من بدء علاج السرطان
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي