صحة

3 حالات صحية تتطلب المزيد من الاهتمام بصحة الأسنان

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2/4/2024

شاركت وزارة الصحة القطرية عبر صفحتها على منصة إكس مجموعة نصائح لـ3 حالات صحية تتطلب منها الاهتمام بشكل أكبر بصحة أسنانها.

والحالات الـ3 التي ذكرتها الوزارة هي:

1- مريض السكري

قد يصبح مريض السكري معرضا أكثر للإصابة بأمراض اللثة ومشاكل صحة الفم، ولذلك وجب عليه:

  • الحرص دائما على التحكم بنسبة السكر في الدم وذلك بتقليل تناول السكريات
  • تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا واستخدام خيط الأسنان بانتظام
  • القيام بزيارة طبيب الأسنان لإجراء فحوصات روتينية كل 6 أشهر

2- من أجري له عملية زراعة أعضاء

قد تكون هذه الفئة أكثر عرضة لمشاكل في صحة الفم بسبب الأدوية التي يتناولونها، وعليهم:

  • عدم القيام بأي تغييرات على الأسنان إلا بعد 3 أشهر على الأقل من عملية الزرع
  • الحرص على إبلاغ طبيب الأسنان بتلقي عملية زرع الأعضاء ومشاركته الأدوية المتناولة

3- مرضى السرطان

قد تتسبب العلاجات المستخدمة لمرضى السرطان بحالات جفاف الفم والعديد من المشاكل في صحة الأسنان، وبالتالي عليهم:

  • الحرص على شرب الماء للمحافظة على رطوبة الفم
  • القيام بفحص الأسنان قبل شهر تقريبا من بدء علاج السرطان
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي