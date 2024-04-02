3 حالات صحية تتطلب المزيد من الاهتمام بصحة الأسنان

شاركت وزارة الصحة القطرية عبر صفحتها على منصة إكس مجموعة نصائح لـ3 حالات صحية تتطلب منها الاهتمام بشكل أكبر بصحة أسنانها.

والحالات الـ3 التي ذكرتها الوزارة هي:

1- مريض السكري

قد يصبح مريض السكري معرضا أكثر للإصابة بأمراض اللثة ومشاكل صحة الفم، ولذلك وجب عليه:

الحرص دائما على التحكم بنسبة السكر في الدم وذلك بتقليل تناول السكريات

تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا واستخدام خيط الأسنان بانتظام

القيام بزيارة طبيب الأسنان لإجراء فحوصات روتينية كل 6 أشهر

3 حالات صحية إذا كنت مصاب بها قد يتطلب منك أن تهتم أكثر بصحة أسنانك#الأسبوع_الخليجي_لصحة_الفم_والأسنان pic.twitter.com/OPyszETWJ0 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 30, 2024

2- من أجري له عملية زراعة أعضاء

قد تكون هذه الفئة أكثر عرضة لمشاكل في صحة الفم بسبب الأدوية التي يتناولونها، وعليهم:

عدم القيام بأي تغييرات على الأسنان إلا بعد 3 أشهر على الأقل من عملية الزرع

الحرص على إبلاغ طبيب الأسنان بتلقي عملية زرع الأعضاء ومشاركته الأدوية المتناولة

3- مرضى السرطان

قد تتسبب العلاجات المستخدمة لمرضى السرطان بحالات جفاف الفم والعديد من المشاكل في صحة الأسنان، وبالتالي عليهم: