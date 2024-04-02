‫خطوة مهمة قبل تبييض الأسنان

تتعرض الأسنان لتصبغات لونية بسبب تدخين ‫السجائر واحتساء القهوة، ما يُفقدها بياضها الناصع، لذا يلجأ الكثيرون ‫إلى تبييض الأسنان.

‫وقالت جمعية "برو دينت" (ProDente) الألمانية إن هناك خطوة مهمة قبل إجراء تبييض ‫الأسنان، ألا وهي تنظيف الأسنان بشكل احترافي على يد طبيب أسنان، وذلك ‫لإزالة طبقة البلاك والجير، ما يساعد على ظهور اللون الطبيعي للأسنان ‫مرة أخرى.

وأضافت الجمعية المعنية بصحة الفم والأسنان أنه بفضل إزالة طبقة البلاك ‫والجير يكون لمادة التبييض تأثير متساو على مينا الأسنان، ما يساعد في ‫الحصول على أسنان ناصعة البياض.

‫وبشكل عام، أوصت جمعية برو دينت بالاهتمام بنظافة الأسنان للحيلولة دون ‫نشوء طبقة البلاك والجير؛ حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا ‫بواسطة فرشاة أسنان ذان شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد،

‫كما ينبغي تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة ‫يوميا.

‫ولتجنب التصبغات اللونية ينبغي الإقلاع عن التدخين والإقلال من شرب ‫القهوة قدر المستطاع.