‫التهاب الشعب الهوائية الحاد.. أعراضه ومخاطره

قالت خدمة استعلامات أمراض الرئة ‫بألمانيا إن التهاب الشعب الهوائية الحاد يعد أحد أكثر أمراض الجهاز ‫التنفسي شيوعًا، مشيرة إلى أن الأغشية المخاطية المبطنة للقصبات ‫الهوائية تتعرض للالتهاب بسبب الفيروسات أو البكتيريا.

‫وأوضحت خدمة استعلامات أمراض الرئة أن أعراض الإصابة بالتهاب الشعب ‫الهوائية الحاد تتمثل في السعال المصحوب ببلغم، والذي يكون أبيض اللون ‫إذا كان سبب الإصابة فيروسيًا، أو أصفر اللون مائلا للأخضر إذا كان سبب ‫الإصابة بكتيريًا.

‫وتشمل الأعراض الأخرى حرقانا خلف عظمة الصدر عند السعال والتهاب الحلق ‫وصعوبات البلع والحمى وآلام الأطراف والصداع.

‫سبل العلاج

‫وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لعلاج التهاب الشعب ‫الهوائية الحاد في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية ‫إذا كان سبب الإصابة بكتيريًا، بالإضافة إلى أدوية السعال والأدوية ‫المذيبة للمخاط، فضلا عن شرب السوائل بكثرة والنوم ‫كثيرا.

‫وحذرت خدمة استعلامات أمراض الرئة من أن عدم علاج التهاب الشعب الهوائية ‫الحاد قد تترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في الالتهاب الرئوي والتهاب عضلة ‫القلب.