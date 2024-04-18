ما النخالية المبرقشة؟

قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن النخالية المبرقشة (Pityriasis Versicolor) هي مرض جلدي غير مُعدٍ تسببه فطريات الخميرة المعروفة باسم "المالاسيزية النخالية".

وأوضح المعهد أن العوامل التي تحفز حدوث النخالية المبرقشة، تتمثل في الاستعداد الوراثي وضعف جهاز المناعة والتعرق الشديد والمناخ الدافئ والرطب، بالإضافة إلى مرحلة الحمل.

وتظهر النخالية المبرقشة بالصدر والظهر والبطن والرقبة والذراعين والفخذين في صورة بقع بيضاوية أو مستديرة، تكون فاتحة لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة وداكنة لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، كما أنها قد تظهر لدى بعض الأشخاص باللون الأصفر أو البني ولدى البعض الآخر باللون الوردي أو الأحمر.

ويمكن التخلص من النخالية المبرقشة ظاهريا بواسطة الكريمات والجل، التي تحتوي على مواد فعالة تقضي على الفطريات مثل تيربينافين وثاني كبريتيد السيلينيوم وحمض الساليسيليك والكبريت، علما أن هذه المستحضرات لا تحتاج إلى وصف الطبيب.

وينبغي للأشخاص المصابين وضع هذه المستحضرات على جميع الأجزاء المصابة من الجسم، ويُنصح بمعالجة فروة الرأس والشعر بشامبو يحتوي على إحدى هذه المواد الفعالة.

وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى العلاج الدوائي بواسطة الأقراص الدوائية المحتوية على المادة الفعالة إيتراكونازول أو فلوكونازول، والتي تتطلب وصف الطبيب.

ويتطلب علاج النخالية المبرقشة التحلي بالصبر، لأن العلاج قد يستمر لعدة أشهر.