نصائح ألمانية لتدريب الدماغ
قالت جمعية تدريب الدماغ بألمانيا إن النسيان يعد من الظواهر الشائعة في الكِبر، حيث يتراجع أداء "قشرة الفص الجبهي" مع التقدم في العمر.
أيضا يتراجع أداء "قشرة الفص الجبهي" -حسب الجمعية الألمانية- بسبب القيام بمهام متعددة أكثر من اللازم أو بسبب التوتر النفسي أو عدم أخذ قسط كاف من النوم.
وللحفاظ على اللياقة الذهنية والتمتع بذاكرة قوية، ينبغي العمل على رفع أداء "قشرة الفص الجبهي" وذلك من خلال ممارسة التمارين الذهنية، على
سبيل المثال القيام باحتساب عدد مرات ورود حرف "ش" في نص ما، بالإضافة إلى حل لغز السودوكو والكلمات المتقاطعة.
ويمكن رفع أداء "قشرة الفص الجبهي" أيضا من خلال الخروج عن الروتين، على سبيل المثال اكتشاف أماكن جديدة والتواصل مع أشخاص يحملون وجهات نظر مختلفة، وتعلم أشياء جديدة مثل لغة أجنبية جديدة أو العزف على آلة موسيقية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقوية "قشرة الفص الجبهي" من خلال المواظبة على ممارسة النشاط البدني والرياضة وتمارين الانتباه، وأخذ قسط كاف من النوم والبعد عن التوتر النفسي وتجنب المهام المتعددة الزائدة قدر المستطاع.