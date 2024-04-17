ما متلازمة المقصورة؟
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن متلازمة المقصورة (Compartment syndrome) هي حالة طبية خطرة تحدث عند زيادة الضغط في عضلات الذراعين والساقين، التي تنقسم إلى ما يسمى "بالمقصورات".
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن متلازمة المقصورة تحدث بسبب التعرض لإصابة مثل السقوط على الذراع أو الساق أو التحميل الزائد على العضلات عند ممارسة الرياضة أو الحروق.
ويؤدي الضغط إلى تعطيل تدفق الدم إلى العضلات والأعصاب، ما يتسبب في حرمانها من الأكسجين والعناصر المغذية، الأمر الذي ينجم عنه ضرر في الأعصاب والعضلات في المقصورة.
أعراض متلازمة المقصورة
وتتمثل أعراض متلازمة المقصورة في الشعور بالألم الشديد ومحدودية الحركة وضعف العضلات واضطرابات الإحساس مثل الخدر والتورم ومظاهر الشلل.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الخطرة، التي قد تترتب على متلازمة المقصورة والمتمثلة في بتر الأطراف.
ويتمثل العلاج في الجراحة؛ حيث يقوم الجراح بقطع اللفافة حول مجموعة العضلات المصابة بحيث تتوفر للأنسجة العضلية المتورمة مساحة أكبر، وبالتالي يتم تقليل الضغط في المقصورة.