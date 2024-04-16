تعرف على ‫رياضة تاي تشي

قال مركز الصحة بألمانيا إن رياضة ‫تاي تشي (Tai Chi) هي فن قتالي صيني عمره قرون، يُعرف أيضا باسم ‫"ملاكمة الظل". وهو يجمع بين التدريب البدني والدفاع عن النفس والتأمل.

‫وأوضح المركز أن تركيز رياضة تاي تشي ينصب على شد الجسم واليقظة ‫الذهنية والتنفس، مشيرا إلى أن التدريب الحركي يتكون من سلسلة من ‫التمارين البدنية الصينية التقليدية التي تتدفق بسلاسة مع بعضها البعض ‫من أجل تحقيق الانسجام بين الجسد والنفس.

‫تحفيز العضلات والمفاصل

‫وبهذه الطريقة يتم تحفيز جميع العضلات والأوتار والمفاصل والعظام ‫وتمديدها بطريقة لطيفة. وتؤدي الوضعية المستقيمة للظهر أثناء ‫التمارين إلى إحداث تأثير تمدد في العمود الفقري، مما يعمل على تخفيف ‫الضغط على الأقراص الفقرية. ويتأثر الجهاز العصبي أيضا بشكل إيجابي ‫بوضعية الظهر اللطيفة.

وأشارت الدراسات إلى أن رياضة تاي تشي تحد من خطر السقوط لدى كبار ‫السن بفضل قدرتها على تحسين التوازن لديهم.

‫وتمتاز هذه الرياضة أيضا بتأثير إيجابي على التهاب المفاصل التنكسي، ‫الذي تتمثل أعراضه في خشونة الركبة والألم والتورم.

تحسين وظائف الرئة

‫كما تعد رياضة تاي تشي مفيدة لمرض الانسداد الرئوي المزمن "سي أو بي دي" (COPD) حيث ‫إنها تعمل على تحسين وظائف الرئة.

‫وتعد مفيدة أيضا لمرضى الشلل الرعاش (الباركنسون) الذي يصيب الجهاز العصبي وتتمثل أعراضه في اضطرابات الحركة وارتعاش اليدين ‫والتصلب وعدم استقرار وضعية الجسم، حيث تسهم الرياضة في تحسين التوازن ‫والحركية.

‫وبالإضافة إلى ذلك، تسهم رياضة تاي تشي في تحسين الأداء المعرفي للمخ، ‫مما يجعلها مفيدة أيضا لمرضى الخرف.

‫ومن ناحية أخرى، تتمتع الحركات البطيئة المتدفقة بتأثير مريح وتأملي، مما ‫يساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء والراحة النفسية.