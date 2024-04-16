الإنكار العنيد للأخطاء قد يشير إلى ‫الخرف

قالت مبادرة أبحاث ألزهايمر بألمانيا ‫إن الخرف هو ضعف مستمر أو متقدم في الذاكرة أو التفكير أو وظائف المخ ‫الأخرى.

‫وأوضحت المبادرة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى الخرف تتمثل في التقدم في ‫العمر والاستعداد الوراثي والأمراض المزمنة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط ‫الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة والتدخين، بالإضافة إلى ‫إصابات الدماغ والاكتئاب.

كما يعتبر الأشخاص، الذين يعانون انخفاض النشاط العقلي والاجتماعي ‫والجسدي، أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

أعراض الخرف

‫وأوضحت المبادرة أنه يمكن الاستدلال على الإصابة بالخرف من خلال الأعراض ‫التالية:

نسيان الأحداث الأخيرة

صعوبة القيام بالأنشطة المعتادة

اضطرابات النطق

فقدان الاهتمام بالعمل والهوايات والاتصالات

صعوبة العثور على الطريق في بيئة غريبة

عدم وجود نظرة عامة على الأمور المالية

سوء تقدير المخاطر

تقلبات مزاجية غير مألوفة والقلق المستمر وسرعة الاستثارة وعدم الثقة

الإنكار العنيد للأخطاء

‫سبل العلاج

‫وتنبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه العلامات للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يهدف إلى إبطاء تطور المرض من ناحية وتحسين جودة حياة ‫المريض من ناحية أخرى.

‫وترتكز الخطة العلاجية على العلاج الدوائي لتحسين الذاكرة ودرجة التركيز ‫ومواجهة اضطرابات النوم والخوف والقلق والاضطراب، بالإضافة إلى ‫التمارين، التي تعمل على تحسين الحركة والإدراك، فضلا عن العلاج النفسي ‫والعلاج بالموسيقى والفن.