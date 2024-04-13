حتى لا يفسد التسوس ابتسامة العيد

عمّان- يكثر في أوقات العيد تناول الحلويات والقهوة وغيرها مما يؤثر على صحة الأسنان والفم، ولا سيما في حال تناولها بشكل مفرط، فما أبرز النصائح الواجب اتباعها للتقليل من تأثير ذلك والإضرار بالأسنان؟

يشير الاختصاصي في جراحة وتجميل الأسنان الدكتور محمد نور جعفر -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أنه من عادات وتقاليد المجتمعات العربية زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء في الأعياد، وهذه الزيارات عادة ما يتخللها تقديم الحلويات بشكل متكرر، مما يؤثر على صحة الفم والأسنان.

الحلويات والأسنان

ويبيّن الدكتور محمد نور أن بكتيريا "الستربتوكوكس" المسببة للتسوس، توجد بشكل طبيعي على جميع أسطح الأسنان، وتتركز في الشقوق الضيقة والحفر الصغيرة وبين الحواف، وذلك لصعوبة تنظيفها وعدم وصول الفرشاة إلى هذه الأماكن الضيقة، وهذه البكتريا تحتاج إلى السكريات لتنشط وتفرز الإنزيمات المحللة لسطح السنّ.

وعند الاكتفاء بتناول الحلويات لمرة واحدة فقط، حتى وإن كانت كمية السكر فيها كبيرة، فإن ذلك ينشط هذه البكتريا لمدة زمنية قصيرة، ولكن عند تناولها عدة مرات على فترات متقطعة، حتى وإن كان ذلك بكميات قليلة، فإنها تمدّ هذه البكتيريا بالسكريات اللازمة لإفراز الإنزيمات التي تحلل سطح المينا وتذيبه، فتؤدي إلى تسوس الأسنان.

لذلك، يوصي الدكتور محمد بمراعاة النصائح الآتية عند تناول الحلويات:

التأكد من تنظيف الأسنان بعد نصف ساعة.

تنظيف ما بين الأسنان بالخيط، لصعوبة وصول الفرشاة إلى تلك المنطقة.

أن يكون الفاصل بين الوجبة والأخرى 3 ساعات على الأقل، حتى يستعيد الفم قلويَّته، فالبكتريا تنشط في الوسط الحامضي.

استخدام فرشاة ناعمة، أو ناعمة جدا، لتسهيل وصول الشعيرات إلى المناطق الضيقة.

مضغ العلكة التي تحتوي على سكر الزايليتول.

⁠القهوة والشاي.. والأسنان

وتُعدّ القهوة والشاي من المشروبات ذات التأثير المباشر وغير المباشر على الأسنان، بحسب الدكتور محمد نور. ويظهر تأثيرها المباشر عند شربها بشكل متكرر يوميا، فهي تلتصق بسطح السنّ المكون من أنابيب دقيقة، فتمتصّ هذه الأنابيب الملونات الموجودة في القهوة والشاي إلى داخل تركيبة السنّ، مما يؤدي إلى تصبغ الأسنان وصعوبة إزالة هذه التصبغات لاحقا.

أما التأثير غير المباشر، فيحدث عندما ينبّه الكافيين الموجود في القهوة الجهازَ العصبي، مما يؤدي إلى شد عضلات المفصل الفكي وزيادة الضغط على الأسنان، وهو ما يقود إلى تآكل سطح الأسنان بظاهرة تعرف بالصرير أو الصريف (Bruxism).

وينصح الدكتور محمد نور بمسح سطح الأسنان بعد الانتهاء من شرب هذه المشروبات، حتى لايتم امتصاص المصبغات من سطحها، كما أنه ينصح بتجنّب شرب المنبّهات مساء، وخاصة قبل النوم بمدة زمنية لا تقل عن ساعتين.

التدخين وصحة اللثة والأسنان

ويلفت الدكتور محمد إلى أن التدخين يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية وجريان الدم في الأنسجة السطحية والشعيرات الدموية، وبالتالي حرمان هذه الأنسجة من الغذاء والأكسجين اللازم لتجديدها، مما يؤدي إلى التهابات وضعف في الأنسجة الداعمة للأسنان وتراجع اللثة.

وتابع بأن هذه الظاهرة تعدّ من أبرز مشكلات التدخين لصعوبة علاجها، وتكمن خطورتها بأنها تندرج ضمن الأمراض الصامتة، إذ لا يتم اكتشافها إلا بعد مراجعة طبيب الأسنان، وغالبا ما تكون في مراحل متأخرة.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن كافة أشكال التدخين، ومراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري في مدة أقصاها 6 أشهر، حتى يفحص ويشخص أمراض اللثة إن وجدت.

الحلويات وأسنان الأطفال

ويؤكد اختصاصي طب وجراحة الفم والأسنان الدكتور معين حداد -في تصريحات للجزيرة نت- أن حلويات الأطفال، خصوصا تلك التي تلتصق بالأسنان، يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية ملموسة على صحة الفم والأسنان، وذلك لعدة أسباب:

بيئة مثالية للبكتيريا: الحلويات اللزجة التي تلتصق بالأسنان وتبقى عالقة لفترات طويلة، توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا المسببة للتسوس.

تعزيز نمو البكتيريا: السكر الموجود في الحلويات يعدّ مصدر غذاء لبكتيريا الفم التي تتغذى عليه وتنتج أحماضًا تهاجم المينا، مما يؤدي إلى التسوس.

تآكل المينا: فالتعرض المستمر للأحماض يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان (الطبقة الخارجية الحامية للسن)، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس والحساسية.

زيادة خطر التسوس: وهذه ليست مجرد مشكلة جمالية، بل يمكن أن يؤدي التسوس إلى مضاعفات خطيرة مثل: الألم والعدوى، وقد يصل الأمر إلى فقدان السنّ إذا لم يتم علاجه بشكل مناسب.

تأثيرات سلبية على صحة الجسم العامة: فالتسوس والأمراض اللثوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى، مثل أمراض القلب والسكري.

العناية بأسنان الأطفال

ويشير الدكتور حداد إلى بعض الخطوات التي تساعد على حماية أسنان الأطفال من التسوس، وهي:

التنظيف المنتظم مرتين يوميًا: بفرشاة ناعمة وكمية قليلة من المعجون الذي يحتوي على الفلورايد، بحجم حبة الأرز للأطفال دون الثالثة، وبحجم حبة البازلاء لمن هم فوق الثالثة من الأطفال.

التحقق من تناول الفلورايد: وذلك بالتحقق من مستوى الفلورايد في مياه الشرب المحلية، واستشارة طبيب الأسنان للتأكد من حاجة الطفل إلى مكملات الفلورايد.

تقليل تناول السكريات: ومما يساعد على ذلك تقليل عدد المرات التي يتناول فيها الطفل الأطعمة والمشروبات السكرية، فضلا عن تقليل كمياتها.

الزيارة المنتظمة لطبيب الأسنان: بدءا من السنة الأولى من عمر الطفل، أو عند ظهور أول سن له.

استخدام الخيط الطبي: لتنظيف ما بين أسنان الطفل يوميا، بمجرد أن تكون الأسنان متقاربة بما يكفي للتلامس.

إكساب العادات الصحية: بتعليم الطفل أهمية العناية بالأسنان واللثة، وتعويده على سلوك عادات يومية صحية، ونظام غذائي مفيد.

حماية الأسنان أثناء الرياضة: فإذا كان الطفل يشارك في رياضة ما، فيجب التفكير باستخدام واقي الفم لحماية أسنانه من الإصابات.

كما أن حركة الأطفال الكثيرة وقضاء معظم أوقاتهم في اللعب قد يصيب أسنانهم بالضرر، لذلك يقدّم الدكتور حداد بعض النصائح للحفاظ على سلامة أسنان الأطفال من الخلع أثناء اللعب، أهمها:

مراقبة الأطفال من كثب خاصة أثناء اللعب العنيف، أو الألعاب التي قد يتعرضون فيها للسقوط أو الاصطدام.

إزالة المخاطر من منطقة اللعب، مثل الأثاث القاسي أو القطع الصلبة أو الزوايا المؤذية.

تعليم الأطفال كيفية اللعب بأمان، وتجنب الألعاب التي قد تؤدي إلى إصابات.

تجنب إعطاء الأطفال الأطعمة الصلبة أو اللزجة التي قد تتسبب في كسر الأسنان.

تشجيع الأطفال على شرب الماء بانتظام، للحفاظ على رطوبة الفم ومنع تسوس الأسنان.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء فحوص منتظمة.

التعامل مع سقوط سنّ الطفل

لكن، كيف علينا أن نتصرف إذا فوجئنا بسقوط سن أحد الأطفال؟، يرشدنا الدكتور حداد إلى الخطوات الآتية:

البحث عن السن وحفظها في كوب من الحليب أو الماء البارد.

محاولة إعادة السن إلى مكانها في الفم إذا كان ذلك ممكنا، بالضغط برفق عليها حتى تستقر في مكانها.

إذا لم تتم إعادة السن إلى مكانها، فيجب أخذ الطفل إلى طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن.

يجب تجنّب وضع السن في الماء الساخن. أو في الفم، لأن ذلك قد يتلفها.

يجب تجنّب الضغط على السن بقوة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف جذرها.

الحفاظ على الهدوء وطمأنة الطفل بأن كل شيء سيكون على ما يرام.

إذا كانت السن مكسورة أو متشققة، فمن المهم أخذ الطفل إلى طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن.

مراقبة السن التي سقطت، للتأكد من أنها تنمو بشكل صحيح.

تقويم الأسنان في العيد

وينصح الدكتور حداد من كان يضع تقويم أسنان خلال العيد، بالأمور الآتية: