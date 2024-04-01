ما الوزن المثالي لمرضى السكري؟

كشفت دراسة حديثة عن الوزن المثالي الذي على مريض السكري الحفاظ عليه لتقليل خطر الموت بسبب أمراض القلب.

وأجرى الدراسة باحثون بقيادة الدكتور شاويونغ شو من مستشفى جامعة هوبي للفنون والعلوم، في شيانغيانغ الصين. وستعرض نتائجها في المؤتمر الأوروبي للسمنة، الذي سيعقد في مدينة فينيسيا الإيطالية في الفترة بين 12-15 مايو/أيار المقبل. وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

استخدم الباحثون البيانات الصحية المتوفرة من البنك الحيوي البريطاني. وقد خلصت الدراسة إلى أن الأشخاص دون سن 65 عاما عليهم الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم في المتوسط الطبيعي ما بين 23-25 لتقليل خطر الموت بسبب أمراض القلب.

وتبين أن الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم ضمن هذه المعدلات ارتبط بأدنى احتمالية لخطر الموت في هذه الفئة من المرضى. في حين ينصح الأفراد ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما بالبقاء في مستوى أعلى ضمن فئة 26-28 لتخفيض خطر الموت بسبب أمراض القلب.

ويتم حساب مؤشر كتلة الجسم عن طريق قسمة وزن المريض بالكيلوغرامات على مربع طوله بالأمتار.

يلعب الحفاظ على وزن صحي دورا محوريا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لا سيما في مرضى السكري من النوع الثاني الأكثر عرضة لأمراض القلب والوفاة.

وقد وجد الباحثون أيضا علاقة أيضا بين خطر الإصابة بأمراض القلب ومحيط الخصر والنسبة بين محيط الخصر إلى الطول. فكلما زاد محيط الخصر زاد خطر الموت بسبب أمراض القلب، وكلما زادت نسبة محيط الخصر إلى الطول زاد خطر الموت بسبب أمراض القلب.

وقال الدكتور شاويونغ شو "أثبتنا أن مؤشر كتلة الجسم الأمثل للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني يختلف حسب العمر".

وأضاف "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه بالنسبة للأفراد الأكبر سنا الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل معتدل ولكن لا يعانون السمنة المفرطة، فإن الحفاظ على الوزن -بدلا من فقدانه- قد يكون وسيلة أكثر عملية للحد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية."

ويضيف أن "النتائج التي توصلنا إليها تشير أيضا إلى أن السمنة قد توفر بعض الحماية ضد الأمراض القاتلة إلى حد ما. وقد ترتبط الآليات البيولوجية المحتملة لدى كبار السن بانخفاض معدل فقدان كتلة العظام، مما يقلل من آثار حوادث السقوط والصدمات".