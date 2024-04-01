صحة

كيف تشرب الماء بعد ساعات الصيام؟

كم دقيقة يحتاج الجسم لامتصاص كوب من الماء بعد شربه
1/4/2024

قدمت وزارة الصحة العمانية عبر صفحتها على منصة إكس عددا من النصائح للصائمين عن كيفية شرب الماء بعد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.

وتشمل النصائح التالي:

  • البدء بالإفطار بكوب من الماء معتدل الحرارة
  • شرب كوب ماء آخر بعد أداء صلاة المغرب
  • شرب الماء طوال فترة الإفطار ليكون الجسم رطبا
  • عدم شرب الماء المثلج
  • تنويع مصادر الماء مثل الشوربات والفواكه والعصائر الطازجة
  • تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين، لأنها تسهم في زيادة فقد الجسم للسوائل
  • تناول الأغذية الغنية بالألياف، فهي طريقة جيدة لمساعدة الجسم على امتصاص الماء، إذ تساعد الألياف على الاحتفاظ بالماء خاصة في الأمعاء.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي