كيف تشرب الماء بعد ساعات الصيام؟
1/4/2024
قدمت وزارة الصحة العمانية عبر صفحتها على منصة إكس عددا من النصائح للصائمين عن كيفية شرب الماء بعد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.
وتشمل النصائح التالي:
- البدء بالإفطار بكوب من الماء معتدل الحرارة
- شرب كوب ماء آخر بعد أداء صلاة المغرب
- شرب الماء طوال فترة الإفطار ليكون الجسم رطبا
- عدم شرب الماء المثلج
- تنويع مصادر الماء مثل الشوربات والفواكه والعصائر الطازجة
- تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين، لأنها تسهم في زيادة فقد الجسم للسوائل
- تناول الأغذية الغنية بالألياف، فهي طريقة جيدة لمساعدة الجسم على امتصاص الماء، إذ تساعد الألياف على الاحتفاظ بالماء خاصة في الأمعاء.
كيف تشرب الماء بعد ساعات الصيام؟#صحة_رائدة_مستدامة_للجميع pic.twitter.com/mT9HaVH9l4
— وزارة الصحة – سلطنة عُمان (@OmaniMOH) March 28, 2024
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي