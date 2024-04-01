‫ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي للإصابة بأمراض الكلى المزمنة

أوضح الطبيب إيفان بورتر أن ارتفاع ضغط ‫الدم قد يكون عامل خطر أساسي على القلب والأوعية الدموية و‫الكلى.

‫وأشار طبيب أمراض الكلى في مستشفى مايو كلينيك الأميركية إلى أن ارتفاع ‫ضغط الدم يعمل على إضعاف وإتلاف الأوعية الدموية في الكلى، وهو ما يؤثر ‫على وظائفها وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

‫وأكد إيفان بورتر على أن ثمة علاقة وثيقة بين الكلى ومرض ضغط الدم، ‫فعادة ما تتسبب أمراض الكلى المزمنة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما ‫يمكن لضغط الدم المرتفع أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

‫ونصح الطبيب الأمريكي بعلاج ارتفاع ضغط الدم، والعمل على عدم وصول أضراره ‫إلى القلب والكلى عن طريق تغيير نمط الحياة ودمج الكثير من الحركة خلال ‫اليوم، والحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين، وخفض الإجهاد ‫والتوتر، واتباع نظام غذائي صحي مع التقليل من الصوديوم.