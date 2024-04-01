ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي للإصابة بأمراض الكلى المزمنة
مدة الفيديو 03 minutes 24 seconds
1/4/2024
أوضح الطبيب إيفان بورتر أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون عامل خطر أساسي على القلب والأوعية الدموية والكلى.
وأشار طبيب أمراض الكلى في مستشفى مايو كلينيك الأميركية إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعمل على إضعاف وإتلاف الأوعية الدموية في الكلى، وهو ما يؤثر على وظائفها وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي.
وأكد إيفان بورتر على أن ثمة علاقة وثيقة بين الكلى ومرض ضغط الدم، فعادة ما تتسبب أمراض الكلى المزمنة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن لضغط الدم المرتفع أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.
ونصح الطبيب الأمريكي بعلاج ارتفاع ضغط الدم، والعمل على عدم وصول أضراره إلى القلب والكلى عن طريق تغيير نمط الحياة ودمج الكثير من الحركة خلال اليوم، والحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين، وخفض الإجهاد والتوتر، واتباع نظام غذائي صحي مع التقليل من الصوديوم.
المصدر : الألمانية