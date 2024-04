أيها الصائم.. أزل الجلد من الدواجن والشحم من اللحوم

قدمت وزارة الصحة القطرية عبر صفحتها على منصة إكس بعض الممارسات الغذائية الصحية الواجب اتخاذها في شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة نصائح صحية.

وتتضمن هذه الممارسات الغذائية الصحية ما يلي:

1- تجنب المشروبات عالية السكر مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والعصائر المصنعة، أو العصائر التي تحتوي على سكر مضاف.

2- ضرورة الحرص على إزالة الجلد من الدواجن والشحم من اللحوم عند تحضير وطبخ الطعام، وذلك لتقليل محتواها من الدهون التي تلعب دورا في السمنة وارتفاع الكوليسترول.

