قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو ‫إن التهاب الأنف التحسسي الموسمي هو حساسية تجاه بعض حبوب لقاح النباتات، التي تكثر الإصابة ‫بها خلال فصل الربيع بصفة خاصة بسبب انتشار حبوب اللقاح؛ وهو يعرف -أيضا- ‫باسم حمى القش.

‫وأوضحت الجمعية أن حمى القش تحدث بسبب استجابة خاطئة من جهاز المناعة؛ ‫حيث إنه يرى أن بروتينات حبوب اللقاح خطيرة، فيحاربها.

‫ويرجع الميل إلى الإصابة بحمى القش إلى العامل الوراثي، كما أن هناك ‫عوامل أخرى تعزز فرص الإصابة بحمى القش؛ مثل: دخان التبغ، والإفراط في ‫النظافة.

‫وتتمثل أعراض الإصابة بحمى القش في سيلان الأنف، وحكة الجلد، وزيادة ‫إفرازات الدموع، ونوبات العطس.

العلاج والوقاية

‫وينبغي للمريض استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، وذلك لتجنب تفاقم الحالة والإصابة بالربو التحسسي.

‫ويمكن مواجهة حمى القش بواسطة الأدوية التي تخفف الأعراض؛ مثل: مضادات ‫الهيستامين والكورتيزون، مع اتخاذ بعض التدابير لتجنب الاتصال بمسببات ‫الحساسية؛ مثل: تركيب حواجز حبوب اللقاح على النوافذ، وتهوية المنزل في ‫الليل بدلا من النهار.

‫وكحل جذري لحمى القش، يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي المحدد؛ حيث يُحقن المريض بمسبب الحساسية، الذي حُدّد، لتعويد جهاز المناعة عليه ‫تدريجيا، غير أن هذا الحل يتطلب التحلي بالصبر؛ نظرا لأنه يستغرق وقتا ‫طويلا.

‫ولا يمكن الوقاية من حمى القش، ولكن يمكن الوقاية من العوامل ‫التي تسهم في تطور الحساسية، ويعني ذلك على سبيل المثال الامتناع عن التدخين ‫أثناء الحمل وبعد الولادة، وتوفير بيئة خالية من التدخين للطفل، ‫بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية الكاملة في الأشهر (4-6) ‫الأولى.