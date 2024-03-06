الكيتونات.. دورها ومخاطر ارتفاعها

تدل الكيتونات الموجودة في الدم أو البول إلى أن جسمك يحرق الدهون بدلا من الغلوكوز للحصول على الطاقة. إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع الأول، فقد يكون ارتفاع الكيتونات خطيرا. يمكن أن تعرضك المستويات المرتفعة جدا لخطر الإصابة بمضاعفات مميتة محتملة تسمى الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري "دي كيه إيه" (DKA).

ما الكيتونات؟

الكيتونات، أو أجسام الكيتون، هي أحماض يصنعها الجسم عندما يستخدم الدهون بدلا من الغلوكوز للحصول على الطاقة. يحصل جسمك على معظم طاقته من الغلوكوز، وهو السكر الذي يأتي بشكل رئيسي من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي. إذا لم تحصل على ما يكفي من الطاقة من الغلوكوز، فسيقوم جسمك بتكسير الدهون للحصول على الطاقة بدلا من ذلك. يؤدي هذا إلى إطلاق الكيتونات التي تنتقل عبر مجرى الدم. تعمل الكيتونات على تغذية أنسجة الجسم، وتخرج في النهاية مع البول.

من الطبيعي والآمن وجود بعض الكيتونات في دمك، لأنه من الطبيعي أن يستخدم جسمك مصدر الطاقة الاحتياطي -الدهون- عندما لا يكون هناك ما يكفي من الغلوكوز القابل للاستخدام.

لكن الكثير من الكيتونات يمكن أن يجعل دمك حمضيا وساما. وهذا ما يسمى الحماض الكيتوني. إذا كنت مصابا بداء السكري، فإن وجود الكثير من الكيتونات يمكن أن يسبب الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري، والذي يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه. من المهم أن يتم علاجك على الفور.

من أين نحصل على الكيتونات؟

يتم إنتاج أجسام الكيتون بواسطة الكبد، وتستخدم كمصدر للطاقة عندما لا يتوفر الغلوكوز بسهولة.

ماذا يفعل الكيتون في الجسم؟

تعمل الكيتونات على تغذية الدماغ والجسم في غياب الغلوكوز، مصدر الطاقة الأساسي للجسم. الكيتونات هي احتياطي الطاقة لديك عندما ينضب المصدر الرئيسي، أو يكون منخفضا أو غير قابل للاستخدام.

عادة، يقوم الجسم بتفكيك الطعام إلى غلوكوز. يساعد هرمون يسمى الأنسولين الخلايا على استخدام الغلوكوز كمصدر للطاقة أو تخزينه عندما تحتاج إليه لاحقا.

سوف يتحول جسمك إلى الحالة الكيتونية إذا لم تحصل على ما يكفي من الكربوهيدرات. أثناء الحالة الكيتونية، يقوم جسمك بتكسير الدهون للحصول على الطاقة، وإطلاق الكيتونات.

تعمل الكيتونات على تنشيط الخلايا والأنسجة حتى يتمكن جسمك من الاستمرار في العمل. الكيتوزية هي عملية طبيعية. على سبيل المثال، يمكن لجسمك أن يدخل في الحالة الكيتونية (وينتج المزيد من الكيتونات) عندما:

تكون نائما.

تكون صائما.

وأنت تمارس الرياضة.

تتبع نظام كيتو الغذائي.

ويقوم الأشخاص الذين يتبعون نظام كيتو الغذائي بتقليل تناول الكربوهيدرات عن عمد وتناول المزيد من الأطعمة الدهنية حتى تحرق أجسامهم المزيد من الدهون.

إن إحداث الحالة الكيتونية مع نظام الكيتو الغذائي قد يوفر فوائد اعتمادا على صحتك. ولكن يجب عليك دائما التحدث مع مقدم الرعاية الصحية قبل تجربة هذا النظام الغذائي. إنه يسبب تغييرات كبيرة في جسمك وليس للجميع. كما أن نظام الكيتو الغذائي مقيد للغاية، لذلك قد يكون من الصعب الالتزام به لفترات طويلة من الزمن، وفقا لكليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة.

أمثلة على الكيتونات؟

أسيتو أسيتات "إيه سي إيه سي" (AcAc).

3-بيتا هيدروكسي بويترات "3 إتش بي" (3HB).

الأسيتون.

الحالات والاضطرابات المرتبطة بالكيتونات

يعد فهم ما تفعله الكيتونات وتتبع مستويات الكيتون أمرا مهما بشكل خاص إذا كنت مصابا بمرض السكري، وخاصة مرض السكري من النوع الأول.

مرض السكري من النوع الأول هو حالة تمنع جسمك من إنتاج الإنسولين. الإنسولين هو الهرمون الذي يساعد جسمك على استخدام الغلوكوز للحصول على الطاقة.

تتسبب مشاكل الإنسولين في ارتفاع مستويات السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم) ويمكن أن تسبب تراكم الكثير من الكيتونات في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري "دي كيه إيه" (DKA). يعد الحماض الكيتوني السكري أكثر شيوعا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، ولكن يمكن أن يحدث مع مرض السكري من النوع الثاني أيضا.

أعراض ارتفاع الكيتونات

اتصل بمزود الخدمة الخاص بك على الفور أو قم بزيارة غرفة الطوارئ إذا كنت مصابا بمرض السكري، ولاحظت أعراض ارتفاع الكيتونات.

تشبه الأعراض المبكرة أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتشمل:

كثرة التبول.

العطش الشديد.

جفاف الفم.

جفاف الجلد.

صداع.

بدون علاج، يمكن أن يتطور الحماض الكيتوني السكري بسرعة (خلال 24 ساعة أو حتى أقل). تشمل الأعراض ما يلي:

استفراغ وغثيان.

التعب.

آلام في المعدة.

ضيق في التنفس.

ارتباك.

رائحة الفم برائحة الفواكه (تسمى أحيانا "نفس الكيتو").

فحوصات الكيتونات

تحاليل الدم

يمكنك إجراء فحص الدم في مكتب مقدم الخدمة الخاص بك أو شراء مجموعة لاستخدامها في المنزل. تتضمن الأدوات المنزلية عادة وخز الإصبع. تضع قطرة دم على شريط اختبار يمكن قراءته. سيخبرك المقياس بمستويات الكيتون الحالية لديك.

تقوم بعض أجهزة مراقبة الغلوكوز (مقاييس السكر) باختبار مستويات السكر في الدم والكيتون. إذا كان لديك واحد، فلن تحتاج إلى شراء اختبار منفصل.

اختبارات البول

تشتمل اختبارات البول عادة على شريط اختبار يتم غمسه وقراءته. تتبول في وعاء، ثم تغمس العصا في البول، وتنتظر حتى يتغير لونه. تحتوي اختبارات البول على مخطط يوضح نطاق الألوان لمستويات مختلفة. قارن شريط الاختبار الخاص بك بالمخطط.

على عكس اختبار الدم، لا يمكن لاختبارات البول أن تخبرك بمستويات الكيتون الحالية في جسمك، ولكنها يمكن أن تخبرك بمستويات الكيتون لديك خلال الساعات القليلة الماضية.

ماذا تعني نتائج اختبار الكيتون؟

يمكن أن تنبهك معرفة مستويات الكيتون لديك إلى أنك معرض لخطر الإصابة بـ"دي كيه إيه" (DKA)، وتحتاج إلى التصرف بسرعة لخفض مستويات الكيتون لديك. تختلف قيم الكيتون حسب الاختبار الذي تجريه. أيضا، ما يعتبر مستوى طبيعيا أو مرتفعا للكيتون يمكن أن يختلف من شخص لآخر.

أقل من 0.6 مليمول/لتر: طبيعي.

0.6 إلى 1.5 مليمول/لتر: خطر منخفض إلى متوسط، اتصل بمزود الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المشورة.

1.6 إلى 2.9 مليمول/ لتر: قم بزيارة غرفة الطوارئ.

أكثر من 3.0 مليمول/لتر: قم بزيارة غرفة الطوارئ.

أضرار الكيتونات على الجسم

ارتفاع مستويات الكيتون يمكن أن يجعل دمك حمضيا وساما للغاية. وهذا ما يحدث مع الحماض الكيتوني. الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري "دي كيه إيه" (DKA) هو النوع الأكثر شيوعا من الحماض الكيتوني.