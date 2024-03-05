‫ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء الأعصاب ‫بألمانيا إن الشعور بوخز في اليد له أسباب عدة، أبرزها اعتلال الأعصاب، ‫أي تلف أعصاب اليد نتيجة مرض مزمن، مثل داء السكري.

‫وأضافت الرابطة أن الشعور بوخز في اليد قد يرجع أيضا إلى انضغاط عصب ‫اليد بشكل دائم في قناة ضيقة في الرسغ، في ما تعرف "بمتلازمة النفق ‫الرسغي"، بالإضافة إلى التحميل الخاطئ أو الإجهاد المفرط على الذراع، ‫في ما تعرف "بمتلازمة الإصابة الناجمة عن الإجهاد المتكرر"، علما أن كلا ‫المتلازمتين تحدث، على سبيل المثال، بسبب استخدام فأرة الحاسوب لمدة ‫طويلة.

‫وعلى أي حال، تنبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور بوخز في اليد، لا سيما إذا كان الوخز يحدث في كلتا اليدين ‫والقدمين.

كما تنبغي استشارة الطبيب إذا كان الوخز مصحوبا بأعراض أخرى، مثل التنميل، ‫والألم الحارق، والقيود الحركية، واضطرابات التوازن، واضطرابات الإحساس ‫بالسخونة والبرودة.