قال البروفيسور الألماني توماس يلينيك إن خطر ‫الإصابة بجلطة الساق يرتفع أثناء السفر بالحافلة أو الطائرة بسبب الجلوس ‫لمدة طويلة في الرحلات، التي تزيد مدتها على 4 ساعات؛ حيث يتكدس الدم في ‫الساقين ولا يعود إلى القلب، ما يؤدي إلى تجلط الدم في الساق.

وأضاف المدير العلمي لمركز طب السفر بألمانيا أن جلطة الساق يمكن أن ‫تنتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين، مسببة الإصابة بالانسداد الرئوي، الذي ‫يشكل خطرا على الحياة.

‫وأوضح يلينيك أن خطر الإصابة بجلطة الساق يرتفع بصفة خاصة لدى الأشخاص ‫الذين يعانون من قصور القلب أو تلف بالأوعية الدموية أو سبقت لهم ‫الإصابة بتجلط الدم، مشيرا إلى أنه يهدد الأصحاء والرياضيين أيضا.

‫وللوقاية من جلطة الساق في الرحلات الطويلة، ينبغي النهوض والمشي من وقت ‫إلى آخر مع شرب السوائل بكثرة مثل الماء والشاي. كما يمكن ارتداء ‫الجوارب الضاغطة؛ حيث إنها تعمل على تحسين تدفق الدم في الأوردة.