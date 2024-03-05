جلطة الساق تهددك في الرحلات الطويلة.. كيف تتقيها؟
قال البروفيسور الألماني توماس يلينيك إن خطر الإصابة بجلطة الساق يرتفع أثناء السفر بالحافلة أو الطائرة بسبب الجلوس لمدة طويلة في الرحلات، التي تزيد مدتها على 4 ساعات؛ حيث يتكدس الدم في الساقين ولا يعود إلى القلب، ما يؤدي إلى تجلط الدم في الساق.
وأضاف المدير العلمي لمركز طب السفر بألمانيا أن جلطة الساق يمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين، مسببة الإصابة بالانسداد الرئوي، الذي يشكل خطرا على الحياة.
وأوضح يلينيك أن خطر الإصابة بجلطة الساق يرتفع بصفة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب أو تلف بالأوعية الدموية أو سبقت لهم الإصابة بتجلط الدم، مشيرا إلى أنه يهدد الأصحاء والرياضيين أيضا.
وللوقاية من جلطة الساق في الرحلات الطويلة، ينبغي النهوض والمشي من وقت إلى آخر مع شرب السوائل بكثرة مثل الماء والشاي. كما يمكن ارتداء الجوارب الضاغطة؛ حيث إنها تعمل على تحسين تدفق الدم في الأوردة.