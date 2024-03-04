‫ما متلازمة الألم الناحي المركب؟

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن ‫متلازمة الألم الناحي المركب (Complex regional pain syndrome) هي ‫اضطراب ألم مزمن يمكن أن يحدث بعد التعرض لإصابة في الأطراف، على الرغم ‫من أن الإصابة ذاتها بدأت في التماثل للشفاء.

‫وأضافت الجمعية أن سبب هذه المتلازمة غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ‫ولكن يرجح الخبراء أن بعض عوامل الخطورة تحفز حدوثه؛ مثل: أمراض ‫الروماتيزم، وكسور العظام بالقرب من المفصل، وأمراض الألم المزمن.

آلام شديدة بالأطراف

‫وأوضحت الجمعية أن أعراض متلازمة الألم الناحي المركب تتمثل في آلام ‫شديدة غالبا ما تبدأ في الذراعين واليدين والقدمين، وفي كثير من الأحيان ‫يمكن أن تتفاقم الحالة مع مرور الوقت، فينتشر الألم إلى باقي أنحاء ‫الجسم؛ مثل: الأعصاب والعظام والعضلات.

وتشمل الأعراض -أيضا- احمرارا وتورما وسخونة الطرف المصاب، وتراجع القدرة على ‫تحريكه، بالإضافة إلى الخدر والوخز والحساسية للمس.

‫خطر البتر

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة عند ملاحظة هذه ‫الأعراض؛ نظرا لأن تفاقم الألم بشكل كبير يرفع خطر بتر الطرف المصاب.

‫وتُعالج متلازمة الألم الناحي المركب بواسطة الأدوية كمضادات الالتهاب ‫(مثل الكورتيزون) والمسكنات، والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي للحفاظ ‫على حركية الطرف المصاب.