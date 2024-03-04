ما ‫الطريقة الصحيحة لقياس النبض؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن النبض هو ‫سرعة ضربات القلب، أي عدد المرات التي يدق خلالها القلب في الدقيقة ‫الواحدة.

‫وأوضحت المؤسسة أن معدل ضربات القلب المثالي يقع بين 60 و80 ضربة في ‫الدقيقة، مشيرة إلى أن القلب ينبض بشكل أسرع قليلا لدى النساء، بمعدل ‫حوالي 3 نبضات أسرع في الدقيقة، في حين ينخفض معدل النبض لدى كبار ‫السن بحوالي 3 إلى 4 نبضات مقارنة بالأشخاص في منتصف العمر.

‫القياس أثناء الراحة

‫وعن كيفية قياس معدل ضربات القلب، أوضحت المؤسسة أنه ينبغي للمرء إجراء القياس ‫أثناء الراحة فقط، أي ليس بعد صعود الدرج أو ممارسة التمارين الرياضية. ‫وللحصول على نتيجة دقيقة، ينبغي للشخص الجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق قبل إجراء ‫عملية القياس.

‫ويمكن معرفة معدل النبض على المعصم الداخلي باستخدام إصبعي السبابة ‫والوسطى، ولا يهم إذا أُجري القياس على الذراع الأيسر أو الأيمن.

‫وبمجرد العثور على النبض، ينبغي للمتابع القيام بعدّ النبضات لمدة 15 ثانية ‫بالضبط، ثم ضرب القيمة في 4 من أجل احتسابها في الدقيقة الواحدة.

استشارة الطبيب

‫وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب إذا كانت القيمة المقاسة أقل من ‫40 أو أعلى من 100 ضربة في الدقيقة؛ حيث يشير ذلك إلى الإصابة باضطرابات ‫نظم القلب؛ مثل: الرجفان الأذيني، لا سيما عند ملاحظة بعض الأعراض؛ كالعصبية والاضطراب الداخلي والتعب المستمر والدوار والغثيان واضطرابات ‫الرؤية والإغماء والتعرق وضيق التنفس وآلام بالصدر.

‫وأوضحت المؤسسة أن أسباب اضطرابات نظم القلب تكمن ارتفاع ضغط الدم وفرط ‫نشاط الغدة الدرقية وأمراض القلب، مشيرة إلى أنه تُشخّص اضطرابات نظم ‫القلب بواسطة تخطيط كهربية القلب والموجات فوق الصوتية للقلب، وربما فحص ‫القلب باستخدام القسطرة.

‫وفي الغالب لا يكون عدم انتظام ضربات القلب ضارا، ولكنه قد يكون خطيرا ‫في بعض الأحيان؛ حيث قد يؤدي إلى تلف عضلة القلب أو السكتات الدماغية أو ‫الانسداد الرئوي.

‫وتُعالج اضطرابات نظم القلب بواسطة الأدوية أو زراعة جهاز تنظيم ضربات ‫القلب أو القسطرة؛ حيث يدمر الطبيب الخلايا المريضة في عضلة ‫القلب.

‫ويمكن الوقاية من عدم انتظام ضربات القلب باتباع أسلوب حياة صحي يُبنى ‫على التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة والنشاطات الحركية، مع ‫الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التوتر النفسي والعصبي.