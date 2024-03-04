دراسة صينية: مركّبات الفلافونول تحسّن الصحة

أفادت مجلة "ساينتفك ريبورتس" العلمية بأن علماء في المستشفى الثاني بجامعة أنهوي الطبية الصينية اكتشفوا أن تناول مركّبات الفلافونول يساعد على تحسين الحالة الصحية وتخفيض خطر الوفاة جراء العديد من الأمراض.

ومركّبات الفلافونول هي مواد مفيدة للصحة توجد بكثرة في الشاي والبصل والفواكه.

وشملت الدراسة 11 ألفا و679 شخصا أعمارهم أكثر من 20 عاما، وجمع الباحثون معلومات وافية عن حالاتهم الصحية بمساعدة استبيانات خاصة، كما أخضعوهم لعدد من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية.

وحصل الباحثون على العادات الغذائية للمشاركين في الدراسة من أجل تقييم نسبة الفلافونول المستهلكة في الأطعمة المختلفة (معظمها نباتية).

وقبل انطلاق مرحلة المتابعة تم تقسيم المشاركين وفقا للحالة الاجتماعية والديمغرافية، ومن ضمنها العمر والحالة الاجتماعية ومستوى التعليم ومستوى الدخل والعادات السيئة ومؤشر كتلة الجسم والتاريخ الطبي.

وقد اتضح للباحثين أن تناول كميات كبيرة من مركّبات الفلافونول -خاصة مركّبات "إيسورامنيتين"، و"كايمبفيرول"، و"ميريسيتين"، و"كيرسيتين"- يرتبط بتخفيض خطر الوفاة لأسباب عديدة، بينها ألزهايمر والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا الإطار، يبدو أن الخصائص المفيدة للفلافونول تعود إلى قدرتها على تقليل الالتهاب في الجسم وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتحسين وظيفة البطانة (الأنسجة المبطنة للجزء الداخلي من الأوعية الدموية).