لماذا نشعر بالعطش عند تناول السكر؟

هل سبق لك أن شعرت بأنك لا تكتفي من شرب الماء بعد وليمة كبيرة، أو عند تناولك قطعة من الكنافة النابلسية اللذيذة في حفل زفاف أحد معارفك، وهل تساءلت يوما عن سبب هذا الشعور بالعطش؟ وهل فكرت يوما في أن تناول السكريات قد يسبب لك الجفاف؟

يقول اختصاصي التغذية نوبور باتيل -في تقرير لموقع هيلث شوتس- "إن الإفراط في استهلاك السكر يعطل توازن السوائل في الجسم، مما قد يؤدي إلى العطش بينما يحاول الجسم استعادة مستويات الترطيب فيه".

يسبب تناول كميات كبيرة من السكر تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة التبول، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرطوبة بشكل أكبر ويدفع الدماغ إلى إرسال إشارات العطش.

ويقول باتيل إن الإفراط في استهلاك السكر يعطل توازن السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى العطش بينما يحاول الجسم استعادة مستويات الترطيب، إذ يخبر دماغك جسمك بشرب مزيد من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

كيف نقلل من حدوث الجفاف المصاحب لتناول السكريات؟

حافظ على رطوبة جسمك طوال الوقت، وذلك بشرب كميات كافية من الماء حتى تكون لدى الجسم كمية احتياطية لتعويض الخلل في توازن السوائل في جسمك بعد تناول السكريات.

قلل من تناول السكر، بالحد من استهلاك الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات السكرية، إذ إن السكر الزائد يسبب الكثير من المشاكل الصحية، والجفاف هو أحد هذه المشاكل.

اشرب الماء أو المشروبات الصحية بدلا من المشروبات السكرية لإرواء العطش إذ إن شرب المشروبات السكرية لإرواء شعورك بالعطش بعد تناول السكر لن يفيدك أبدا، بل سيجعل الأمر أسوأ.

حافظ على تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على كميات معتدلة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع مسببات العطش.

إذا كنت ممن ينسى شرب كميات كافية من الماء، تناول الأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضروات، فهي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

إذا كنت تعاني مرض السكري أو مقاومة الأنسولين، فعليك بمراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب وضبط النظام الغذائي وفقا لذلك، لمنع العطش المفرط بعد تناول السكر.

أعراض أخرى يمكن أن تشير إلى احتياج الجسم للماء بجانب الشعور بالعطش

حسب موقع مايو كلينك، فإن هناك علامات متعددة تدل على أن الجسم بحاجة إلى مزيد من الترطيب، منها:

جفاف الفم واللسان

عدم وجود دموع عند البكاء

الشعور بالخمول

البول ذو اللون الداكن

الشعور بالدوار

ما كميات الماء المناسب استهلاكها يوميا حتى نحافظ على توازن السوائل في الجسم؟

يفقد جسم الإنسان الماء من خلال التنفس والعرق والبول وحركات الأمعاء. ولكي يعمل جسمك بشكل صحيح، يجب عليك تجديد إمدادات المياه عن طريق استهلاك المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء بشكل مستمر.

وفقا للأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، فالكمية الكافية من السوائل يوميا هي:

حوالي 15.5 كوبا (3.7 لترات) من السوائل يوميا للرجال

حوالي 11.5 كوبا (2.7 لتر) من السوائل يوميا للنساء

أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء

هناك عديد من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تسهم في إمداد جسمك بكمية كبيرة من الماء إذا أضفتها إلى نظامك الغذائي، منها:

الفواكه مثل البطيخ، والشمام، والفراولة، والدراق، والبرتقال.

الخضراوات مثل الخيار، والكوسا، والقرنبيط.

الخضراوات الورقية مثل الخس، والملفوف، والكرفس.

الحليب الخالي من الدسم.

الزبادي.

السوائل التي لا تحتوي على سعرات حرارية، مثل القهوة والشاي غير المحلى.

بعض الأطعمة التي تحتوي نسبة عالية من السكر

هناك عديد من الأطعمة التي قد يُعتقد أنها أطعمة صحية، إلا أنها قد تحتوي في الواقع على كميات غير متوقعة من السكر، منها: