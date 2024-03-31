‫الألياف الغذائية تفيد في علاج أمراض الأمعاء الالتهابية

أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية إلى ‫أن النظام الغذائي الغني بالألياف يساعد على علاج أمراض الأمعاء ‫الالتهابية بشكل كبير.

‫وأوضح خبراء المجلة أن النظام الغذائي والفلورا المعوية يلعبان دورا ‫هاما في علاج مرض الأمعاء الالتهابية، كما أن انخفاض الألياف في النظام ‫الغذائي ينتج عنه زيادة البكتيريا التي تدمر الغشاء المخاطي في ‫الأمعاء وتعزز مرض الأمعاء الالتهابية.

‫وقد أجريت دراسة حديثة شارك فيها خبراء من جامعة ميشيغان، وفحصوا فيها الآليات ‫المحتملة التي من خلالها قد يؤدي النظام الغذائي وبكتيريا الأمعاء مع ‫عوامل الوراثة إلى تعزيز مرض الأمعاء الالتهابية.

‫وما جعل الخبراء يعولون على النظام الغذائي والفلورا المعوية هو أن بعض ‫المرضى لم يكن لهم تاريخ مرضي في العائلة، وبذلك يستثنى العامل الوراثي. ‫

‫وتؤكد الدراسة أن ثمة علاقة معقدة للغاية بين التغذية والجينات والفلورا المعوية التي من خلالها يمكن تفسير سبب ظهور مرض الأمعاء ‫الالتهابية.

‫وحذر الخبراء الألمان من أن النظام الغذائي المنخفض الألياف ينجم عنه ‫زيادة في بكتيريا مضرة بالأمعاء، لذا ‫ينبغي تزويد الجسم بأطعمة غنية بالألياف مثل خضار البروكلي والقرع ‫العسلي والبطاطا والجزر والسبانخ، فضلا عن الفواكه مثل التفاح ‫والأفوكادو والبرقوق والجوافة، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا ‫البيضاء والبازلاء.

ووفقا لمايوكلينيك فإن أمراض الأمعاء الالتهابية مصطلح يشير إلى الاضطرابات التي تشمل التهاب الأنسجة المزمن في القناة الهضمية. وتشتمل أنواع مرض الأمعاء الالتهابي على الآتي: