أعراض سرطان ساركوما

الساركوما (Sarcoma) هي نوع نادر من السرطانات التي تتطور في العظام والأنسجة الرخوة، فما أنواعها وأعراضها؟

ويقصد بالأنسجة الرخوة الدهون والعضلات والأوعية الدموية والأعصاب وأنسجة الجلد العميقة والأنسجة الليفية.

تعد ساركوما العظام أكثر شيوعا بين الأطفال بينما تكون ساركوما الأنسجة الرخوة أكثر شيوعا عند البالغين، وهذا وفقا لجامعة جونز هوبكينز.

أنواع الساركوما

يتم تصنيف الساركوما على أنها ساركوما الأنسجة الرخوة أو ساركوما العظام، اعتمادا على مكان ظهورها في الجسم.

ساركوما الأنسجة الرخوة

ينشأ هذا النوع من ساركوما في الأنسجة الرخوة بالجسم وتوجد بشكل شائع في الذراعين أو الساقين أو الصدر أو البطن. ويمكن أن تحدث أورام الأنسجة الرخوة عند الأطفال والبالغين.

ساركوما العظام

ساركوما العظام هي أورام عظمية أولية، مما يعني أنها تبدأ وتتطور في العظام. ويتم تشخيصها بشكل شائع عند الأطفال. بالإضافة إلى الساركوما العظمية، وهي الشكل الأكثر شيوعا لسرطان العظام الأولي، هناك عدة أنواع أخرى من أورام العظام.

عوامل خطر الإصابة بالساركوما

معظم حالات الساركوما ليس لها سبب معروف، على الرغم من وجود العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالساركوما.

تشمل عوامل خطر الإصابة بالساركوما الأكثر شيوعا ما يلي:

1- وجود تاريخ للعلاج الإشعاعي

قد يكون المرضى الذين تلقوا العلاج الإشعاعي لسرطانات سابقة أكثر عرضة للإصابة بالساركوما.

2- الاضطرابات الوراثية

المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي من الاضطرابات الموروثة، مثل مرض فون ريكلينغهاوزن (الورم الليفي العصبي)، ومتلازمة غاردنر، ومتلازمة فيرنر، والتصلب الحدبي، ومتلازمة سرطان الخلايا القاعدية الوحمانية، ومتلازمة لي فروميني أو ورم أرومي الشبكي، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالساركوما.

3- التعرض لمواد كيميائية معينة

قد يؤدي التعرض لمونومر كلوريد الفينيل (مادة تستخدم لصنع بعض أنواع البلاستيك) أو الديوكسين أو الزرنيخ إلى زيادة خطر الإصابة بالساركوما.

4- الإصابة بتورم على فترة زمنية طويلة

قد تؤدي الإصابة بالوذمة اللمفية أو التورم في الذراعين أو الساقين لفترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بالساركوما.

أعراض الساركوما

أعراض ساركوما الأنسجة الرخوة

يمكن أن تشمل العلامات المبكرة لساركوما الأنسجة الرخوة وجود كتلة أو تورم غير مؤلم.

قد لا تسبب بعض حالات الساركوما أي أعراض حتى تنمو وتضغط على الأعصاب أو الأعضاء أو العضلات المجاورة. وقد يسبب نموها الألم أو الشعور بالامتلاء أو مشاكل في التنفس.

أعراض ساركوما العظام

تشمل الأعراض الأكثر شيوعا لساركوما العظام ما يلي:

ألم و/أو تورم في الذراع أو الساق أو الجذع أو الحوض أو الظهر. وقد يكون التورم دافئا.

تراجع نطاق الحركة في المفصل.

حمى مجهولة السبب.

حدوث كسور في العظام دون سبب واضح.

ويمكن أن تكون هذه الأعراض علامات على العديد من الحالات الطبية الأخرى. ومراجعة طبيبك تمنحك التشخيص المناسب.

علاج الساركوما

يتم علاج الساركوما بمزيج من العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة. وعادة ما تتم إعادة بناء المنطقة الجراحية في نفس الوقت الذي تتم فيه إزالة الورم.

وتعتمد خطة العلاج والتعافي الخاصة على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ما يلي: