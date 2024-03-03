قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن ‫الألمانية إنه من الأفضل تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال لاحتوائه ‫على فيتامين "سي"، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.

‫وعلى العكس من ذلك، ينبغي عدم تناول أقراص الحديد مع الكولا أو الشاي أو ‫القهوة أو الحليب أو المياه المعدنية، نظرا لأن هذه المشروبات تحد من ‫قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

‫وللسبب ذاته، ينبغي أيضا عدم تناول أقراص الحديد عند تناول وجبة الطعام، إذ ينبغي تناولها قبل وجبة ‫الطعام بنحو نصف ساعة إلى ساعة أو بعد تناول الوجبة بساعتين.

‫مَن يحتاج إلى أقراص الحديد؟

ومن ناحية أخرى، أشارت الغرفة إلى أنه يتم اللجوء إلى الأقراص، ‫عندما يكون نقص الحديد في الجسم شديدا، ولا يمكن تعويضه بتناول ‫الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء ‫والبقوليات.

‫وأوضحت الغرفة أن الأعراض الدالة على نقص الحديد بالجسم تتمثل في التعب ‫المستمر وضعف التركيز وتساقط الشعر وتشقق زوايا الفم وحرقان اللسان، ‫مشيرة إلى أن الأشخاص الأكثر عُرضة لنقص الحديد هم النساء بصفة عامة، ‫والحوامل والرياضيون ومرضى الغسيل الكلوي بصفة خاصة، مع العلم أنه يمكن ‫التحقق من نقص الحديد بالجسم عن طريق فحص الدم.