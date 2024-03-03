أيهما أفضل.. تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال أم الكولا؟
قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية إنه من الأفضل تناول أقراص الحديد مع عصير البرتقال لاحتوائه على فيتامين "سي"، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.
وعلى العكس من ذلك، ينبغي عدم تناول أقراص الحديد مع الكولا أو الشاي أو القهوة أو الحليب أو المياه المعدنية، نظرا لأن هذه المشروبات تحد من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.
وللسبب ذاته، ينبغي أيضا عدم تناول أقراص الحديد عند تناول وجبة الطعام، إذ ينبغي تناولها قبل وجبة الطعام بنحو نصف ساعة إلى ساعة أو بعد تناول الوجبة بساعتين.
مَن يحتاج إلى أقراص الحديد؟
ومن ناحية أخرى، أشارت الغرفة إلى أنه يتم اللجوء إلى الأقراص، عندما يكون نقص الحديد في الجسم شديدا، ولا يمكن تعويضه بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء والبقوليات.
وأوضحت الغرفة أن الأعراض الدالة على نقص الحديد بالجسم تتمثل في التعب المستمر وضعف التركيز وتساقط الشعر وتشقق زوايا الفم وحرقان اللسان، مشيرة إلى أن الأشخاص الأكثر عُرضة لنقص الحديد هم النساء بصفة عامة، والحوامل والرياضيون ومرضى الغسيل الكلوي بصفة خاصة، مع العلم أنه يمكن التحقق من نقص الحديد بالجسم عن طريق فحص الدم.