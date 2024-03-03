على ماذا يدل ‫اللون البني للقيء؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي والتمثيل الغذائي إن اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر، إذ ‫ينذر بمشكلة صحية خطيرة تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة.

‫وأوضحت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود براز في القيء ‫بسبب الانسداد المعوي، الذي تكمن أسبابه في التهاب البنكرياس أو حصوات ‫المرارة أو الأورام.

‫وتتمثل الأعراض الأخرى للانسداد المعوي في آلام البطن الشديدة والغثيان ‫والانتفاخ والإمساك، بالإضافة إلى انبعاث رائحة براز من القيء.

نزيف في الجهاز الهضمي

‫وأضافت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود دم فيه، مما يشير إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي، كوجود قرحة ‫في المعدة أو في الاثنى عشر.

‫وعلى أية حال، يمثل اللون البني للقيء حالة طبية طارئة تستدعي استشارة ‫الطبيب على الفور، لا سيما إذا كان القيء مصحوبا بأعراض أخرى مثل ضيق ‫التنفس والتنفس السريع وسرعة ضربات القلب والتدهور السريع في الحالة ‫الصحية العامة.