رئيس الصحة العالمية يرد بغضب على تقارير بشأن استشهاد فلسطينيين بغارة جوية إسرائيلية

رد رئيس منظمة الصحة العالمية بغضب على تقارير بشأن استشهاد العديد من الفلسطينيين فيما يشتبه أنها غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس السبت "هذه (تقارير) مشينة، بشكل لا يوصف".

وأضاف أن "التقارير التي تفيد بأن الخيام التي تؤوي النازحين في رفح قد تم قصفها، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 50، من بينهم أطفال، هي تقارير مشينة بشكل لا يوصف".

جاءت تصريحاته بعد تصريح السلطات الصحية في غزة بأن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 50 فيما يشتبه أنه هجوم إسرائيلي.

Reports that tents sheltering displaced people in Rafah were bombed – reportedly killing 11 people and injuring 50, including children – are outrageous and unspeakable. Among those killed are two health workers. Health workers and civilians are #NotATarget, and must be… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 2, 2024

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن اثنين من موظفي الصحة من بين الضحايا.

وكان 11 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، قد استشهدوا في استهداف إسرائيلي أمس السبت لخيام نازحين قرب المستشفى الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان لها، وصل لوكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن طائرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين، في حين أن عشرات "المواطنين كانوا في المكان مما أدى إلى مقتل 11 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين بينهم أطفال".

وبحسب السلطات، تعرضت بعض خيام النازحين أمام مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي في حي تل السلطان للقصف. وأضافت أن هناك مسعفا وممرضة بالمستشفى من بين الضحايا.

وأوضح شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية أنهم فوجئوا بصوت انفجار عنيف في المكان وتطاير أجساد سكان محليين كانوا في المكان، في حين سقط آخرون على الأرض نتيجة جراحهم المتنوعة.