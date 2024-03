رئيس الصحة العالمية يرد بغضب على تقارير بشأن استشهاد فلسطينيين بغارة جوية إسرائيلية

رد رئيس منظمة الصحة العالمية بغضب على تقارير بشأن استشهاد العديد من الفلسطينيين فيما يشتبه أنها غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أمس السبت "هذه (تقارير) مشينة، بشكل لا يوصف".

وأضاف أن "التقارير التي تفيد بأن الخيام التي تؤوي النازحين في رفح قد تم قصفها، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 50، من بينهم أطفال، هي تقارير مشينة بشكل لا يوصف".

جاءت تصريحاته بعد تصريح السلطات الصحية في غزة بأن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 50 فيما يشتبه أنه هجوم إسرائيلي.

Reports that tents sheltering displaced people in Rafah were bombed – reportedly killing 11 people and injuring 50, including children – are outrageous and unspeakable.

Among those killed are two health workers.

Health workers and civilians are #NotATarget, and must be…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 2, 2024